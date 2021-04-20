Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая 20 апреля в интервью «Известиям» прокомментировала победу России на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«В свете отсутствия конкуренции, конечно, российские спортсмены были изначально были несомненными фаворитами. У нас самые сильные позиции по отношению ко всему миру, в трех дисциплинах из четырех были представлены лидеры. Но и выступления были очень уверенными, все показали себя очень хорошо», — заявила Слуцкая.

Сборная России впервые в истории выиграла World Team Trophy, который носит неофициальный статус командного чемпионата мира. По итогам турнира у России 125 очков, у США — 110, у Японии — 107.