Тренер Мишин сравнил выступления одиночников на командном ЧМ со взрывами мин и подводных лодок

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о своих впечатлениях после выступления мужчин-одиночников на командном чемпионате мира в японской Осаке. От сборной России в мужском одиночном выступали два спортсмена группы Мишина — Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«Я хочу, чтобы у меня было не больше спортсменов, а больше лучших спортсменов. Если для представителей парного катания, женского одиночного, танцев на льду нужно было просто подтвердить свой класс, то мальчикам нужно было показать уровень выше, чем тот, что на чемпионате мира. Было очень сложно и поле боя бомбило, взрывались мины, летали самолеты всплывали подводные лодки. И в этих условиях и лидер нашей сборной Михаил Коляда, и дебютант турнир Евгений Семененко показали себя лучше, чем могли. Спасибо, мальчики!», — сказал Мишин.

Напомним, что Коляда по итогам командного турнира третье и пятое место, показав результаты выше, чем на личном ЧМ в Швеции.

(Рустам Имамов)