Книрим и Фрейзер выиграли произвольную программу в парах на командном чемпионате мира

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли произвольную программу в соревновании спортивных пар на командном чемпионате мира.

Спортсмены получили за свой прокат 147,87 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, набравшие 143,69 балла. Третьими стали представители Италии Сара Конти и Никколо Мачии — 130,22 балла.

Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).

Командный чемпионат мира-2023

Токио, Япония

Пары. Произвольная программа

1. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 147,87 очков

2. Рику Миура/Риючи Кихара (Япония) — 143,69

3. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 130,22