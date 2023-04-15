Книрим и Фрейзер выиграли произвольную программу в парах на командном чемпионате мира
Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли произвольную программу в соревновании спортивных пар на командном чемпионате мира.
Спортсмены получили за свой прокат 147,87 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, набравшие 143,69 балла. Третьими стали представители Италии Сара Конти и Никколо Мачии — 130,22 балла.
Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).
Командный чемпионат мира-2023
Токио, Япония
Пары. Произвольная программа
1. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 147,87 очков
2. Рику Миура/Риючи Кихара (Япония) — 143,69
3. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 130,22
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24 апр 2021 13:39
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