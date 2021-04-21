Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым в интервью «СЭ» рассказала о том, с какими эмоциями сборная России ехала на командный чемпионат мира в японской Осаке, который Россия выиграла впервые в своей истории.

«Не буду скрывать, мы прекрасно понимали, что сборная России едет очень хорошим составом. Естественно, мы ехали бороться за первое место, все мысли у нас были исключительно на победу. Хорошо, что все срослось, все ребята в команде большие молодцы. Помню, как мы сидели в последний день и болели за девочек, в тот момент, когда откатала Лиза Туктамышева, мы уже гарантировали себе первое место, выиграли по очкам. Аня Щербакова выходила на лед последней и потом сказала, что каталась уже без такого давления, решила просто получить удовольствие от самого процесса. Она кайфовала», — сказала Синицина.

(Рустам Имамов)

«Понимали, что не скоро прозвучит наш гимн, и хотели насладиться моментом». Интервью Синициной — о командном ЧМ