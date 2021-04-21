Чемпионка мира Анна Щербакова в интервью Первому каналу рассказала о своих эмоциях после победы на командном чемпионате мира в японской Осаке и планах по окончании сезона.

«Сезон был сложный. Но простых сезонов не бывает, каждый по-своему сложный. На командном чемпионате мира были непередаваемые эмоции, нервы. Переживали и за себя, и за команду. С одно стороны сложнее в том плане, что больше нервничаешь, потому что ответственность, но с другой — у нас большая команда, которая хорошо друг друга поддерживала. И в произвольной я выходила зная, что у меня первое место. Каталось свободнее, за команду уже не переживала.

Огромный стадион, все смотрят на тебя. Невероятные эмоции, которые нельзя ничем заменить. Чувствовалось, что выступали со зрителями, мне очень важна эта поддержка. В Стокгольме выступали без зрителей и мне было тяжелее, я люблю, когда полный стадион. Конечно же, еще и с телеэкранов за нами следили, это огромная поддержка, и соцсети, и интернет — все чувствуется!" - сказала фигуристка.

Щербакова также рассказала о большом количестве поздравлений после победы на турнире и рассказала о ближайших планах.

«Сразу, как только добралась до телефона увидела много уведомлений, сообщений. Родители тоже поздравили, но и вздохнули с облегчением, они сильно переживали за меня и рады, что сезон закончился.

Сейчас уже тренируюсь, вчера были уже первые тренировки, приехала и сразу на тренировки пошла. Удалось немного выдохнуть в плане нервов, не нужно переживать за результат, но тренировки будут, впереди еще два выступления в шоу, потом будет время отдохнуть, восстановиться и готовиться уже к Олимпиаде в Пекине", — сказала Щербакова.

(Рустам Имамов)