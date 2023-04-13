Американский фигурист Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира. Спортсмен набрал 105,90 балла. Кореец Чха Джунхван стал вторым, набрав 101,33 балла. На третьем месте — француз Кевин Аймо (100,58).

Командный чемпионат мира-2023

Токио, Япония

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 105,90

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 101,33

3. Кевин Аймо (Франция) — 100,58

4. Джейсон Браун (США) — 95,61

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 92,82

6. Даниэль Грассль (Италия) — 89,81

7. Казуки Томоно (Япония) — 89,36

8. Маттео Риццо (Италия) — 88,01

9. Киган Мессинг (Канада) — 79,75

10. Ли Си Хен (Южная Корея) — 77,24

11. Шун Сато (Япония) — 76,45

12. Стивен Гоголев (Канада) — 49,78