Мы спросили российских фигуристов, кого они выберут MVP сезона. Некоторые ответы удивили

Эксперимент корреспондента «СЭ».

В субботу в Санкт-Петербурге прошло шоу команды Тутберидзе, на котором выступили представители ее группы, а также звезды групп Алексея Мишина, Тамары Москвиной и некоторые другие. Атмосфера на шоу вообще была не похожа на соревновательную — вышли к журналистам почти все участники, шутили, смеялись. Мелькнула мысль, что надо уже поменять шоу с соревнованиями местами — весь сезон кататься по стране и зарабатывать деньги, а в апреле поставить пару соревнований и определить лучшего.

Корреспондент «СЭ» попросил каждого вышедшего к журналистам участника шоу выбрать событие/итог и MVP сезона. Ответы получились необычными, а главное, что победителя оказалось определить не так и просто. Поэтому мы продолжим опрос на воскресном шоу Евгения Плющенко. Пока лидеров два — Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник (по три голоса).

Представляем ответы в хронологическом порядке.

Евгений Семененко

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Событие года: успешный для себя сезон

— Главный итог сезона, что я его провел достаточно успешно. Результативно, позитивно.

MVP сезона: Дмитрий Кузнецов

— Кому бы отдал ледовый «Оскар»? Вам (обращаясь к корреспонденту «СЭ»). Ответ не запланирован! Во-первых, номер от человека, который не является фигуристом. И тоже быстро подготовили. Впопыхах делали, коньки сломали, я знаю. Совет людям, которые хотят попробовать фигурное катание: если нравится, катайтесь. В спорте много положительных моментов.

Елизавета Туктамышева

Событие года: свой подиум на чемпионате России

MVP сезона: Евгений Семененко

— Должны быть какие-то критерии, не знаю. Вообще это интересный вопрос! «Оскар» все же больше киношная история, а вот выбрать MVP — это интересно. Это должен быть человек, который ворвался и очень классно выступал, занимал места.

— Да скажи уже, что ты, мы поймем.

— У меня в голове Женя Семененко, потому что он ворвался в сезон через травмы, выступал хорошо на соревнованиях, выиграл чемпионат России. Для него это суперудачный сезон. Получается, среди мужчин он лучший в стране. Я бы выделила Женю Семененко, да.

Евгения Медведева

Евгения Медведева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Событие года: турнир шоу-программ

— Наверное, все же новый турнир шоу-программ — это событие. Не могу сказать, что всем все было понятно. Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки.

— Быть Алексеем Ягудиным?

— Видимо, и праздновать день рождения (смеется).

MVP сезона: Елизавета Туктамышева

— Лиза Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Событие года: четверной аксель Ильи Малинина

Дмитрий: — Я бы хотел отметить достижения Ильи Малинина. Если мы говорим о глобальном событии, то это действительно шаг вперед.

MVP сезона: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Петр Гуменник

Александра: — Можно выбрать себя? Я вот хотела сказать! Мы — единственные, кто выиграл все главные соревнования в этом сезоне: этапы «Гран-при», чемпионат России, финал «Гран-при». А вообще, симпатизирую очень Пете Гуменнику, поэтому вручила бы ему.

Анна Щербакова

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Событие года: насыщенный сезон вне соревнований

— Про других спортсменов говорить не буду, но за себя скажу, что у меня получился очень насыщенный сезон. Даже слишком много всего появилось в моей жизни после того, как я годами жила тренировками.

MVP сезона: Софья Акатьева

Хочу от себя выделить Соню Акатьеву. Очень сильно за нее болела в этом сезоне. Очень рада за ее чемпионат России. Хочется ее выделить. Просто я знаю ее с детства, мы в одной группе начинали. Помню ее еще совсем крохотной.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Событие года: усложнение своих программ

Александр: — На крайних соревнованиях мы прыгали тройной лутц, и для нас это большой шаг вперед.

MVP сезона: Петр Гуменник

Анастасия: — Сложно выделить лучшего. Сезон был волнообразный. Лидеры менялись. Но я бы хотела отметить прорыв Пети Гуменника.

Александр: — Да, однозначно. Согласен с Настей.

Аделия Петросян

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Событие года: победа в финале «Гран-при»

— Естественно, победа в финале «Гран-при», это было очень важно для меня. Ну и важный и переломный момент был, когда я получила травму. Сейчас все хорошо.

MVP сезона: все/никто

— Выбрала бы точно не себя. Я не могу никого выделить, это просто невозможно. Всем? Ну, может (смеется).

Петр Гуменник

Событие года: одинаковые баллы на чемпионате России Гуменника и Семененко

— Банально будет сказать, но одинаковые баллы на чемпионате России.

MVP сезона: Елизавета Туктамышева

— Не знаю, надо придумать рейтинг, как оценивать. Давайте назову Лизу Туктамышеву.

Софья Акатьева

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Событие года: победа на чемпионате России и красных — на Кубке Первого канала

— Победа на чемпионате России, конечно же. И победа красных на Кубке Первого канала. Я ни разу там не выступала плюс закрывала соревнования. Очень приятно и радостно.

MVP сезона: Елизавета Туктамышева или Этери Георгиевна [Тутберидзе]

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Событие года: турнир шоу-программ

MVP сезона: Аделия Петросян

Никита: — Я обожаю Аделию Петросян, я бы отдал статуэтку ей.

Виктория: — Согласна.

Камила Валиева

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Событие года: конкурентные соревнования в России

— Продолжение проведения хороших соревнований в России. То есть никакой уровень не упал, мы чувствуем конкуренцию.

MVP сезона: Петр Гуменник.

— На каждом соревновании дать можно разным людям. Не знаю... (смеется) Пете Гуменнику! Который хорошо откатал, я считаю, им надо два золота дать.