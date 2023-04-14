Корейцы произвели фурор. Сенсации на командном чемпионате мира продолжаются

Азиатской сборной очень помог формат соревнований.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года казался максимально проходным соревнованием. Мало того что на турнире нет одной из сильнейших сборных — России, так еще и японцам дома вроде как некому было противостоять. Особенно со скепсисом смотрели на сборную Южной Кореи, которую пригласили на турнир вынужденно вместо России и Грузии.

И что мы видим сейчас? Победа уже практически гарантированно у США, японцы — только третьи, а на втором месте та самая Корея! Сможет ли она удержаться в тройке? И за счет чего азиатская команда без опыта смогла показать такой удивительный результат?

Причины успеха корейцев

Командный Кубок мира хоть и не имеет официально статуса чемпионата мира, но все-таки проходит под эгидой ISU. Поэтому как бы ни хотели организаторы (а турнир ведь коммерческий) пригласить Россию под любым флагом, им было бы тяжело. К тому же последние рекомендации МОК запрещают командные заявки россиян в любой форме. Так что пришлось искать действующим чемпионам замену. Сборные на Word Team Trophy отбирают по рейтингу — примерно как и на командный олимпийский турнир. И согласно ему, шестой командой должна была стать Грузия. Но только беда пришла откуда не ждали. В последний момент наши соседи остались вообще без парного катания — следом за Анастасией Метелкиной с Даниилом Паркманом распался и второй грузинский дуэт с российским «отливом» — Карина Сафина/Лука Берулава. Таким образом, на командный Кубок мира квалифицировалась Южная Корея.

Для корейцев это первый подобный опыт. Более того, ранее им не хватало баллов даже для попадания в состав командника на Олимпиаде, а туда приглашают сразу десять сборных, а не шесть, как на World Team Trophy. Тем не менее корейцы участвовали всей сборной только в ОИ в Пхенчхане на правах хозяев. Поэтому к шансам подобной сборной многие относились весьма скептически. Хотя на том же ЧМ в Сайтаме неплохо себя показали корейские одиночницы. Проблема фигурного катания в Южной Корее заключается в полном отсутствии парного и танцев на высшем уровне. Впрочем, нужно учитывать формат, по которому проводится командный Кубок мира. Так как одиночники выступают по двое, а в танцах и парах страну представляет только один дуэт, отставание в этих видах уже не выглядит столь критическим.

Сборная Южной Кореи по фигурному катанию. Фото Global Look Press

Новая задача японцев

Что ж, следом за корейскими танцорами парники из Страны утренней свежести заняли последнее место. Но неудачи с лихвой окупились очередным успехом корейских одиночниц. Хэ Ин Ли выиграла у Каори Сакамото после короткой и произвольную программу. Причем весьма уверенно! Более того, по-хорошему, Сакамото должна была занимать третье место следом за второй кореянкой Ким Йе Лим. За Каори сыграли статус и домашняя поддержка судей, тем не менее по общему впечатлению запасная Кореи выглядела лучше двукратной чемпионки мира. И проблема даже не в падении. Сакамото не хватало легкости и эстетики, которые стали своеобразной фишкой корейских одиночниц. Так что школа Ким Ю На жива и процветает, несмотря на то что квадистка Юн Ю слетела со всех радаров.

Текущему поколению корейских девушек, конечно, не хватает элементов ультра-си, но в данных условиях от них никто технических чудес и не требует. А в мире без учета девушек Этери Тутберидзе они выдают едва ли не лучший баланс техники и артистизма. В последний день корейцам важно, чтобы Чжун Хван Ча выдал свой максимум и приблизился к Илье Малинину, а лучше даже его обыграл. Если еще и второй корейский одиночник сможет удержаться ближе к топ-6, то даже мечты о серебре не будут столь фантастическими. Ведь и у японцев с глубиной состава не все так здорово. Стоило Шоме Уно взять больничный, как их мужское одиночное практически развалилось. Сегодняшней неудачей хозяева практически лишили себя шансов на победу. Мало того что отрыв от американцев слишком велик, так еще и не совсем ясно, за счет чего его отыгрывать.

Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер. Фото Global Look Press

Удивительные рекорды американских танцев на льду

Надежды были на парное катание, но и здесь действующие чемпионы мира и лидеры сезона свою сборную подвели. Не сказать, что Рику Миура/Рюичи Кихара выдали слабый прокат. Нет, они получили лучшие в сезоне оценки! Но вот только их соперники американцы Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер откатались так, как, пожалуй, никогда не катались раньше. К слову, об оценках. Командный чемпионат мира всегда выделялся лояльностью судей, но вот сейчас инфляция баллов поражает все мыслимые и немыслимые пределы. Второй день подряд мировые рекорды ставят Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Сегодня американские фигуристы выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира в Японии с лучшим результатом в истории — 138,41 балла. Кроме того, у них теперь и лучшая сумма баллов за два танца — 232,32.

Учитывая, что сутки назад Чок и Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце — 93,91 балла, дуэт из США за два дня полностью обновил систему координат в этом виде спорта. Ранее все три рекорда принадлежали французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Этот дуэт считали уникальным, он доминировал весь олимпийский цикл и всем ставился в пример. При этом ровно сезон назад те же Мэдисон Чок/Эван Бейтс и близко не могли подобраться не то что к Габриэле и Гийому. Их не воспринимала всерьез даже собственная федерация и ставила ниже другой пары — Мэдисон Хабелл/Закари Донохью. Последние завершили карьеру, а «очередь» в танцах дошла до Чок/Бейтс. Вероятно, на сегодняшний день они и правда лучшие в мире. Но сравнивать их с Пападакис/Сизероном точно рано. Так что оценки вызывают недоумение.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy). Токио, Япония

Общий зачет (после 6 видов из 8)

1. США — 90 очков

2. Южная Корея — 75

3. Япония — 74

4. Франция — 60

5. Италия — 55

6. Канада — 51

Пары. Короткая программа

1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 82,25

2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 80,47

3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 70,20

4. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 69,84

5. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 63,60

6. Чо Хе Чжин — Стивен Эдкок (Южная Корея) — 60,55

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 138,41

2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 132,32

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 128,48

4. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 118,52

5. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) — 116,63

6. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 109,27

Женщины. Произвольная программа

1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 148,57

2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59

4. Изабо Левито (США) — 142,65

5. Маи Михара (Япония) — 131,21

6. Эмбер Гленн (США) — 128,46