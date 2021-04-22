«Не уничтожайте спортсменов! Даже в Америке поддерживают проигравших». Интервью Екатерины Бобровой

Олимпийская чемпионка — об итогах сезона.

Гостем редакции «СЭ» 20 апреля стала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде, российская фигуристка Екатерина Боброва. Она обратилась к фанатам с предложением сократить количество хейта в соцсетях, проголосовала за смену программы Михаила Коляды на импровизированном референдуме, который объявил Алексей Мишин, и объяснила доминирование России в прошедшем сезоне. «СЭ» собрал все самое яркое.

Об успехе сборной России в международном сезоне

— Наши здорово работают, тренируются. Для нашей сборной были созданы максимально комфортные условия тренировок, была возможность выступать и готовиться. Да и пора бы уже нам возвращать тот статус, который был у нашей сборной в былые годы.

Но на олимпийский сезон прогнозы давать сложно. До Олимпиады еще много времени. Постановка программ, летние сборы, сам сезон, «Гран-при». Что-либо загадывать сложно, тем более когда мир оказался в неординарной ситуации. Даже если брать наших девушек — вот все претендуют на отбор в сборную России и медали Олимпиады.

О Трусовой и пяти четверных

— Сделает ли Саша пять четверных? Думаю и даже уверена, что у нее получится. Она бы ни за что не пошла на них, не катай она их чисто на тренировках. Это неразумно и нелогично. Пять четверных — это нереальный уровень, и ты не можешь закрывать глаза и от балды прыгать. Это как с 10-метровой вышки в море, может, попаду в воду, а может, на скалы. Ты должен четко прыгать, зная ситуацию. Так что я уверена, она во время занятий с тренером уже не раз показывала чистые прокаты с пятью четверными. Нужно выверить, на каком старте их показывать, исходя из готовности. Уверена, что она их продемонстрирует.

О переходах Трусовой и Косторной

— Здесь нет правильного и неправильного. Это выбор спортсменов. Переходы были всегда, и всегда это было нормально. То, что из них сейчас в каком-то смысле делают цирк, ставит под сомнение выбор спортсменов, работу тренеров. От этого невозможно закрыться, за этим все следят, это лишает уверенности. Раньше в переходе не было никаких проблем, это решалось между спортсменом и тренером.

Сегодня же проблема в социальных сетях — всё на виду. Я не хочу сравнивать русских, американских, японских болельщиков — все разные. Но мне импонирует, что, когда в Америке кто-то меняет тренера или проигрывает, его всегда поддерживают. У нас нет поддержки, ее не хватает. Не уничтожайте людей, поддерживайте спортсменов независимо от того, проиграли они или перешли в другую тренировочную группу.

— Но есть разговор про эффективность. Косторная же вернулась, значит, ошиблась. Или все равно молодец, что попробовала?

— Наша жизнь состоит из проб и ошибок. И каждый человек должен быть немного эгоистом. Если он в определенный момент чувствует, что хочет попробовать другое, — значит, он должен это сделать. Не тысячи фанатов отвечают за его жизнь. У человека своя голова на плечах. Но бывает так, что понимаешь — не получилось. Это личный выбор. Человек двигается, ищет, что правильно и неправильно. Пусть и иногда оступается.

О том, нужно ли оставлять произвольную программу Коляды

— У Коляды потрясающая программа. Действительно ЕГО программа. Но я буду всегда голосовать за что-то новое с учетом того, что оно должно быть лучше прежнего. Это сложно, но возможно. Надеюсь, проснется муза, найдется еще более классный образ, который будет ему помогать на соревнованиях. С программой они четко попали, но Нуриев же не единственный образ в мире. Да и не всегда легко катать одно и тоже два сезона подряд.

Мне понравилось слово, сказанное Ильей Авербухом об одном из таких случаев, — «переросли». Чемпионат мира — пиковый прокат. Куда двигаться дальше, куда улучшать программу, если ты ее и так идеально катаешь? В следующем сезоне ты поймешь, что лучше некуда, а она уже всем поднадоела. Именно поэтому я считаю, что программу нужно менять, но на что-то лучшее.

Об Этери Тутберидзе и олимпийской программе Камилы Валиевой

— Камилу все-таки давайте воспринимать как спортсменку, выходящую из юниоров. И ее не видели в этом году за рубежом. Эту программу впервые будут показывать на уровне международного турнира. Думаю, они еще будут менять костюм и придумают новые связки, потому что Валиева растет и ей становятся подвластны все более сложные заходы. Докрутить есть куда. У них с Колядой разные ситуации.

Этери Георгиевна — очень опытный тренер. Это видно, и это замечательно. Когда мы говорим о том, оставлять ли программу Валиевой на олимпийский сезон, то можно вспомнить, что Алина (Загитова. — Прим. «СЭ») выходила на Игры со старой программой. Такое уже было и выглядело выигрышно. Отличный ход. Если это сработало, почему еще один раз не может сработать? У них очень классный тренерский тандем, который из раза в раз показывает свою работу по факту. Они приносят нам столько чемпионок — пока еще чемпионок. Вскоре будут и чемпионы, потому что там мальчики уже на подходе.

О благотворительности и мастер-классе за 300 тысяч рублей

— Да, недавно мой мастер-класс действительно оценили в 300 тысяч рублей. Это произошло на благотворительном вечере Константина Хабенского. Хочу пояснить это, так как процентов 70 людей не читают статьи, а читают лишь заголовки. На этом мероприятии проводился аукцион, выставлялись определенные лоты: раритетные вещи, украшения. Я выставила в качестве лота свой мастер-класс. И обсуждать хотелось бы не 300 тысяч рублей, а помощь детям. Все деньги идут им, и это главное. Я с этого получаю только удовольствие.

В России плохо развита благотворительность, потому что у нас не принято о ней говорить, принято молчать. Люди в штыки это воспринимают, мол, я сам решу, заниматься этим или нет. Но это надо показывать и давать пример, тогда хотя бы 5% других людей захотят сделать так же и помочь другим.

О планах на будущее

— Я открываю свою школу в новом сезоне. Катя Лобышева, наша прославленная конькобежка, создала целую сеть «Школ чемпионов» по разным видам спорта. И вот она обратилась ко мне. У нас был не очень удачный опыт с Андреем Депутатом, моим мужем, когда мы собирались открывать школу своими силами. Мы решили, что справимся сами, но оказалось очень сложно вдвоем разобраться со всеми бумагами, налогами и прочими вопросами. Но желание делать это осталось. Новая школа — некоммерческая организация, она будет расположена на катке «Вымпел» на востоке Москвы. Грандиозное открытие будет в начале сезона, и я буду там работать на постоянной основе. Планы? Будем брать детей первого года обучения. Надо разделять разные ниши. Есть тренеры мастеров спорта, юниоров, есть те, кто ставит на коньки. Работа с детьми на самом старте их катания и будет нашим профилем.