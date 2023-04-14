Хэ Ин Ли выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира

Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира.

Спортсменка набрала за свой прокат 148,57 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото, набравшая 145,75 балла. Третьей стала еще одна представительница Южной Кореи Ким Йе Рим — 143,59 балла.

Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).

Командный чемпионат мира-2023

Токио, Япония

Женщины. Произвольная программа

1. Ли Хэ Ин (Южная Корея) —148,57 балла

2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59

4. Изабо Левито (США) —142,65

5. Маи Михара (Япония) —131,21

6. Амбер Гленн (США) —128,46