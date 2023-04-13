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Сегодня, 15:10

США лидируют в общем зачете командного чемпионата мира после двух видов программы

Виктория Кравченко
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Илья Малинин.
Фото Reuters

США лидируют в общем зачете командного чемпионата мира после двух видов программы, набрав 50 очков после трех видов. Южная Корея идет второй, имея в активе 39 очков, Япония (36) — на третьей строчке.

Командный чемпионат мира-2023

Токио, Япония

Общий зачет (после 3 видов из 8)

1. США — 50 очков

2. Южная Корея — 39

3. Япония — 36

4. Франция — 34

5. Италия — 28

6. Канада — 26

Фигурное катание
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