США лидируют в общем зачете командного чемпионата мира после двух видов программы
США лидируют в общем зачете командного чемпионата мира после двух видов программы, набрав 50 очков после трех видов. Южная Корея идет второй, имея в активе 39 очков, Япония (36) — на третьей строчке.
Командный чемпионат мира-2023
Токио, Япония
Общий зачет (после 3 видов из 8)
1. США — 50 очков
2. Южная Корея — 39
3. Япония — 36
4. Франция — 34
5. Италия — 28
6. Канада — 26
Новости
24 апр 2021 13:39
64
18 апр 2021 14:38
33
18 апр 2021 10:04
145