Переболевшая коронавирусом и преодолевшая травму колена Синицина рассказала о своем здоровье

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым в интервью «СЭ» рассказала о состоянии своего здоровья. В этом сезоне спортсменка переболела коронавирусом, а также столкнулось с травмой колена.

«Сейчас все вроде хорошо, слава богу. Поэтому совсем скоро будем приступать к работе над новыми постановками. И одновременно продолжать поддерживать здоровье, потому что это требуется. Требуется всегда. С легкими все хорошо. Речь про колено, мне его нужно постоянно закачивать, делать определенные упражнения, чтобы поддерживать его в нужном для спорта состоянии. Последствия есть у каждой травмы, и сейчас мне надо ответственно подходить к вопросам здоровья. Мы не прыгаем четверные прыжки, у нас нет выбросов и нагрузка, возможно, не такая сильная на колени и суставы, как с прыжков. Но у нас есть свои сложные элементы, которые требуют серьезной физической нагрузки. В любом случае колени, спина, голеностоп — все это зоны повышенного травматизма. Нагрузки очень высокие, и я точно не могу сказать, что мы в безопасности. К примеру, многие сложные поддержки очень травмоопасны», — сказала Синицина.

Напомним, что пара Синицина/Кацалапов в этом сезоне выиграла абсолютно все старты, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира и командный чемпионат мира.

(Рустам Имамов)

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