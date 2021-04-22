Виктория Синицина: «Не нравится, когда в фигурном катании очень часто повторяется одна и та же музыка»

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым в интервью «СЭ» поделилась своим отношением к выбору различного музыкального аккомпанемента к соревновательным программам.

«Определенные мечты о программах были, но эту музыку уже столько раз использовали... Обычно все, что я хотела, о чем мечтала, — то мы и катали. Все-таки новизна многое значит, в фигурном катании очень часто повторяется одна и та же музыка. Иногда даже в рамках одной разминки, друг за другом одно и то же. Лично мне это не нравится. Мне очень нравится «Кармен», я бы хотела! Но его повторяли так много раз, перебор. Нравится и «Лебединое озеро». Отчасти мы уже его катали, у нас был вальс из этого балета, так что, можно сказать, маленькая мечта сбылась. «Болеро» мне тоже нравится, но опять же, сложно показать что-то новое с этой музыкой. Много хороших мелодий. Я не то, чтобы мечтала прокатать под эти композиции, это скорее неумирающая классика, которая всегда хватает за душу. И вызывает эмоции как у тех, кто на льду, так и у зрителей», — сказала Синицина.

(Рустам Имамов)

«Понимали, что не скоро прозвучит наш гимн, и хотели насладиться моментом». Интервью Синициной — о командном ЧМ