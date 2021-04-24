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Американцы признали Щербакову и Чена лучшими спортсменами марта

13:39
Анна Щербакова. Фото Reuters
Анна Щербакова. Фото Reuters
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Официальный сайт Американской спортивной академии 24 апреля назвал лучшими спортсменами марта российскую фигуристку Анну Щербакову и американского фигуристка Нэйтана Чена.

Именно они стали победителями чемпионата мира в Стогкольме.

На сайте академии отмечается, что победа Щербаковой стала возможной не только благодаря успешному выступлению на ЧМ, а и в качестве ее тройных прыжков, а главное — количестве.

17-летняя Анна Щербакова — действующая чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира, который прошел в Осаке (Япония) в апреле 2021 года.

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