Американцы признали Щербакову и Чена лучшими спортсменами марта
13:39
Официальный сайт Американской спортивной академии 24 апреля назвал лучшими спортсменами марта российскую фигуристку Анну Щербакову и американского фигуристка Нэйтана Чена.
Именно они стали победителями чемпионата мира в Стогкольме.
На сайте академии отмечается, что победа Щербаковой стала возможной не только благодаря успешному выступлению на ЧМ, а и в качестве ее тройных прыжков, а главное — количестве.
17-летняя Анна Щербакова — действующая чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира, который прошел в Осаке (Япония) в апреле 2021 года.
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