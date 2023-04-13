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Сегодня, 13:01

Хэ Ин Ли выиграла короткую программу на командном чемпионате мира

Мария Гусева
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Ли Хэ Ин.
Фото Reuters

Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин выиграла короткую программу на командном чемпионате мира.

Спортсменка набрала за свой прокат 76,90 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото, набравшая 72,69 балла. Третьей стала Изабо Левито из США — 71,22.

Произвольные программы женщины представят в пятницу, 14 апреля.

Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).

Фигурное катание
Изабо Левито
Каори Сакамото
Ли Хэ Ин
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