Хэ Ин Ли выиграла короткую программу на командном чемпионате мира
Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин выиграла короткую программу на командном чемпионате мира.
Спортсменка набрала за свой прокат 76,90 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото, набравшая 72,69 балла. Третьей стала Изабо Левито из США — 71,22.
Произвольные программы женщины представят в пятницу, 14 апреля.
Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).
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