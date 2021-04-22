Чемпионка мира Синицина высказалась о пропуске ЧМ их главными конкурентами Пападакис и Сизероном

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым в интервью «СЭ» прокомментировала пропуск ЧМ-2021 в Стокгольме их главными конкурентами — пятикратных чемпионов Европы и четырехкратных чемпионов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

«Если честно, то мне их не хватало. Но золото — оно и есть золото. В этом плане у меня никаких переживаний нет. Мы ни в коем случае не хотели сдаваться. У нас было не так много времени на подготовку к ЧМ, но мы сумели подготовиться, приехали и откатались чисто. Вообще не было мыслей о том, что кто-то приедет, кто-то нет. Мы прежде всего рады своей золотой медали», — сказала Синицина.

Напомним, что французские фигуристы пропустили соревнования этого сезона из-за сложностей тренировок в условиях пандемии. Россияне Синицина и Кацалапов в их отсутствие заняли первое место.

(Рустам Имамов)

«Понимали, что не скоро прозвучит наш гимн, и хотели насладиться моментом». Интервью Синициной — о командном ЧМ