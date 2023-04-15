Сборная США выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная США выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Токио (Япония).

Американские фигуристы за восемь видов программ набрали 120 баллов. Вторыми стали фигуристы из Южной Кореи с результатом 95 баллов. Третье место заняла сборная Японии — 94 балла.

В турнире принимали участие сборные США, Японии, Южной Кореи, Канады, Италии и Франции.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года.

Командный чемпионат мира-2023

Токио, Япония

Общий зачет

1. США — 120

2. Южная Корея — 95

3. Япония — 94

4. Италия — 83

5. Франция — 80

6. Канада — 68