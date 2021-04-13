Ковид не отменил командный чемпионат мира. Но к регламенту остаются вопросы

Сборной России пришлось лететь через Владивосток, чтобы избежать строгого карантина.

Командный чемпионат мира в японской Осаке начинается уже в четверг. О его проведении стало известно в марте — обещали даже зрителей. Но в начале месяца стали появляться тревожные новости. Сначала говорили, что японские фигуристы должны две недели сидеть на карантине по прилете из Стокгольма в Токио, из-за чего Рика Кихира даже пропустила выпускной в школе. После писали, что спортсмены, которые примут участие в чемпионате мира, сдали экспресс-тесты на коронавирус прямо в аэропорту (все они оказались отрицательными), и после этого их увезли в автобусе для прохождения карантина.

Эстафета олимпийского огня как гарант проведения турнира фигуристов

Буквально несколько дней назад власти Осаки объявили в регионе локальный режим чрезвычайной ситуации из-за резкого ухудшения ситуации с вирусом. Под угрозой оказалась эстафета олимпийского огня Игр в Токио, которые и так перенесли на год с 2020 года. Церемония началась 25 марта в Фукусиме, а в Осаке должна была пройти 13-14 апреля. Поэтому губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура сказал, что без надобности на улицы сейчас лучше не выходить и отменил эстафету.

Правда, в сам запланированный день проведения церемонии мероприятие все-таки состоялось. В парке без зрителей, но каждому бегуну разрешили привести с собой до четырех родственников и друзей. Участники — знаменитые артисты и спортсмены из Осаки.

По поводу Олимпиады чуть ли не каждую неделю поступают противоречивые новости: ее то отменяют, то проводят, то переносят. Огонь погас уже в первый день эстафеты из-за неисправной горелки, что сразу же почитали плохим признаком. А теперь вот была угроза отмены всей церемонии.

Причем тут вообще олимпийский огонь и командный чемпионат мира? Турнир должны были провести с публикой, но после новостей об эстафете стало тревожно. World Team Trophy — это, все-таки, коммерческое мероприятие, проводимое в смежном между шоу и соревнованием формате. Мировое первенство в Стокгольме с точки зрения значимости было гораздо важнее для фигурного катания. Его отмена сильнее бы ударила по развитию вида спорта. А командный чемпионат мира было бы жалко, но в текущих условиях его отмена была бы более логичной.

Проблемы с составом сборной Италии

Но теперь старт точно должны провести, тем более что все участники уже на месте. Условия не простые, даже где-то более жесткие, чем в Швеции. Спортсмены пользуются отдельными лифтами, и им запрещено выходить в общий коридор. А чтобы долететь до Японии и не сидеть на двухнедельном карантине, российским фигуристам пришлось лететь сначала до Владивостока, а оттуда — сразу в Осаку чартерным рейсом.

Сейчас все россияне уже сдали необходимые тесты, прошли карантин и начали тренироваться. Как, впрочем, и спортсмены из других сборных. Тревожной оказалась только ситуация с итальянскими фигуристами. На чемпионат мира должны были лететь лучший одиночники страны — Даниэль Грассль и Маттео Риццо, но выступит только один из них. Риццо по какой-то причине не смог добраться до Японии, а первым запасным был Габриэле Франджипани. Но из-за «некоторых заминок» и этого фигуриста в Осаке не будет. Остается только Грассль.

Для Международного союза конькобежцев и организаторов турнира теперь большой вопрос — как теперь поступить со сборной Италии? Дать возможность Даниэлю Грасслю выступить дважды? Продублировать его результат? Или просто оставить страну без очков второго одиночника?

Конечно, Италия — не та сборная, которая сейчас готова бороться за медали командного чемпионата мира. Но ведь теоретически такое могло случиться с Россией, США или даже Японией, учитывая строгие ограничения в стране. Повод задуматься над регламентом соревнований.

У организаторов осталось всего два дня, чтобы принять решение — тренировки уже начались, а в четверг начнут выступать одиночники и танцевальные дуэты. Так что командный чемпионат мира должен пройти по расписанию. Но в текущей ситуации лучше все-таки дождаться, пока фигуристы выйдут на лед с соревновательными программами.