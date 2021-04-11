Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021: путеводитель по World Team Trophy

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года. Это последние международные соревнования сезона, которые проводятся под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В чемпионате выступят сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: формат

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре. Фигуристы исполняют короткую и произвольную программы, а за занятое место им присуждается от 1 до 12 баллов. В одиночных разрядах за последнее 12-е место начисляется 1 балл, за первое место — 12 баллов. В парных разрядах за последнее 6-е место — 7 баллов, за первое место — 12 баллов. Побеждает та команда, у которой большее количество очков по сумме баллов за короткие и произвольные программы. Чемпионы, скорее всего, наберут более 100 баллов.

Формат командного чемпионата мира отличается от того, что принят в командных соревнованиях на Олимпиадах. На Играх тоже суммируются командные очки за занятые места (с десятого по первое), но в отдельных разрядах каждая страна представлена одним участником и одним дуэтом. Особое внимание к одиночникам на World Team Trophy обусловлено тем, что хозяева соревнований — японцы — не слишком сильны в спортивных парах и танцах. При этом тот факт, что олимпийский формат используется только раз в четыре года, вызывает серьезную критику в отношении ISU.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy: история

Первый командный чемпионат мира состоялся в Японии в 2009-м. После этого они проводились нерегулярно — за 11 лет состоялись только шесть турниров. Традиционно турнир принимал Токио, лишь в 2019-м соревнования провели в Фукуоке. В этом сезоне участники турнира выступят в Осаке.

Турнирная таблица командного чемпионата мира-2019

1. США — 117

2. Япония — 104

3. Россия — 102

4. Франция — 75

5. Канада — 73

6. Италия — 69

Победители World Team Trophy

2009. США

2012. Япония

2013. США

2015. США

2017. Япония

2019. США

Командный ЧМ по фигурному катанию-2021: призовой фонд

Весь призовой фонд составляет 1 миллион долларов США. Победитель получит за выступление 200 тысяч долларов, серебряные призеры — 170 тысяч долларов, а бронзовые — 160 тысяч долларов. Команды, занявшие с четвертого по шестое место, заработают 150, 140 и 130 тысяч долларов соответственно. 50 тысяч долларов распределят между фигуристами, не выступавшими на турнире. Они примут участие в показательных номерах.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ISU World Team Trophy 2021 года: расписание и трансляции

Турнир пройдет в японской префектуре Осака на арене Maruzen Intec — первоначально предполагалось, что со зрителями на трибунах. При этом в расписание и правила соревнований может внести коррективы пандемия. В префектуре объявлено чрезвычайное положение из-за новой волны коронавируса и звучат призывы к отмене местного этапа эстафеты олимпийского огня, который намечен на 14 апреля.

Календарь

15 апреля, четверг

09:05 Танцы на льду. Ритм-танец

10:25 Женщины. Короткая программа

12:25 Мужчины. Короткая программа

16 апреля, пятница

09:20 Пары. Короткая программа

10:45 Танцы на льду. Произвольный танец

12:10 Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

09:15 Пары. Произвольная программа

10:50 Женщины. Произвольная программа

18 апреля, воскресенье

08:00 Показательные выступления

Время везде — московское

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021: состав сборной России

В отличие от чемпионата мира в Стокгольме сборная России выступит в Осаке под своим флагом. Антидопинговые санкции ВАДА на World Team Trophy не распространяются. Состав сборной России был определен по спортивному принципу по итогам ЧМ-2021. В нашей заявке — пять действующих чемпионов мира.

Сборная России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

World Team Trophy. Заявки других участников

Сборная Китая отказалась от приглашения на командный чемпионат мира-2021, несмотря на то что попадала на эти соревнования по рейтингу ISU. Официальная причина — пандемия, но китайцы спокойно выступали на чемпионате мира в Стокгольме. Неофициально читается, что у этой страны сейчас проблемы с составом. Китай в списке участников заменила сборная Франции.

Сборная Канады. Нам Нгуен, Роман Садовский, Габриэль Дейлман, Элисон Шумахер, Лори-Анн Матте / Тьерри Ферланд, Кэролан Сусисс / Шейн Фирус

Сборная Франции. Кевин Эймоз, Адам Сиао Им Фа, Майя Маццара, Леа Серна, Клео Амон / Денис Стрекалин, Аделина Галявьева / Луи Таурон

Сборная Италии. Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Лара Наки Гутманн, Женева Лавиния Негрелло, Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе, Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри

Сборная Японии. Юдзуру Ханю, Сема Уно, Рика Кихира, Каори Сакамото, Рику Миура / Рюити Кихара, Мисато Комацубара / Тим Колето

Сборная США. Джейсон Браун, Нейтан Чен, Карен Чен, Брэди Теннелл, Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер, Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Командный чемпионат мира-2021 для фигуристов: кто фаворит, шансы, прогнозы

Главные фавориты турнира — сборные России, Японии и США. Россияне никогда не выигрывали командный чемпионат мира, но сейчас могут занять первые места во всех видах программы, кроме мужчин-одиночников. Для Михаила Коляды и Евгения Семененко главная задача — не сильно отстать от фаворитов — японцев и американцев. У команд Японии и США аналогичные задачи будут стоять в парном катании. При этом американцы не везут в Осаку только свою третью танцевальную пару, что сильно уменьшает их шансы на итоговый успех. В целом все сильнейшие на данный момент — только в заявке сборной России, конечно, если в этот расклад не вмешается ковид.

Главная особенность командного турнира — в том, что здесь надо свести к минимуму необоснованный риск. Если в личных соревнованиях провал обернется только личной неудачей, то здесь спортсмен может подвести всю команду. Поэтому самая правильная стратегия — надежность в ущерб сложности. Для команды выгоднее, если спортсмен упустит первое место, но станет, например, третьим, чем рискнет ради победы, но провалится, например, на 9-е место.