Командный чемпионат мира стартует через две недели — и у России реальный шанс победить.

Раз в два года в Японии проводится командный чемпионат мира. Турнир проходит под эгидой Международного союза конькобежцев, но является не совсем официальным стартом. Он не учитывается при составлении рейтингов ISU, и обычно на нем фиксируются только новые лучшие результаты фигуристов. Плюс формат соревнований заточен под японскую команду — в World Team Trophy принимают участие спортсмены из всех дисциплин фигурного катания, но степень их вклада разная. В команде выступает по два одиночника и одиночницы и всего лишь по одной танцевальной и спортивной паре. Почему? Просто в Японии не развиты парные виды фигурного катания, а стране-организатору тоже хочется иметь шанс на победу.

Несмотря на то, что в условиях «пузыря» в этом сезоне был проведен только один официальный международный старт, командный чемпионат мира хотят организовать даже со зрителями. И интересно, конечно, как это будет — вроде как обещают строгие правила, но ведь это больше развлекательный турнир, где фигуристы могут расслабиться и поддержать свои команды.

Фаворитами всегда остаются японцы — опять же из-за правил. А Россия никогда не выигрывала этот турнир, хотя несколько раз была близка к победе. На чемпионате мира в Швеции сборная (под названием FSR, но все же понимают, что это именно Россия) выиграла три золота и еще три медали разного достоинства и отобралась на старт в Японии с лучшим результатом.

Значит ли это, что теперь эта сборная — фаворит турнира? Или другим все-таки удастся вырвать лидерство?

Японский кубок не равен олимпийскому турниру

Несмотря на то, что сборной России на чемпионате мира не было (опять же, FSR), кажется, что на турнире в Японии мы будем выступать все-таки под своим флагом. Старт полуофициальный и, по сути, коммерческий, а отбор на него производился по результатам соревнований под эгидой ISU. И в итоге очки, которые были начислены FSR за шведский турнир, пошли в копилку сборной России.

Многие сейчас говорят, что World Team Trophy в Японии — это такой тест командного турнира на Олимпийских играх в следующем году, но это вряд ли так. Дело опять же в формате соревнований. Система распределения очков похожа — фигуристы также исполняют короткую и произвольную программы, а за занятое место им присуждается от 1 до 12 очков. Программы никак не связаны между собой, то есть подсчет суммы баллов не ведется. В итоге побеждает та команда, у которой просто большее количество очков.

В командном турнире в Японии выступает всего шесть команд, что меньше, чем в олимпийском. Но существенное отличие не в этом — мы ведь уже говорили о том, что вклад парных видов здесь уменьшен, чтобы японцы тоже могли претендовать на победу. Зато вес одиночников оказывается большим.

Россия — фаворит

На командный чемпионат мира пробились сборные России, США, Японии, Китая, Канады и Италии. Но китайцы решили не лететь в Японию — вместо них выступит Франция. Составы уже определены, так что можно строить первые догадки.

Пока в списке сборной России никаких сюрпризов нет — на турнире выступят все сильнейшие по итогам чемпионата мира в Стокгольме. Единственное, что любопытно, — это запасные: там не значатся ни Алена Косторная, ни Дмитрий Алиев, которые, по идее, должны там быть. Возможно, тренеры со спортсменами просто решили, что форма не позволит выступить в полную силу.

В парном катании и танцах ситуациях однозначная — если не будет никаких форс-мажоров, то российские дуэты должны принести максимальное количество очков. В танцах на турнире не будет ни Мэдисон Хаббел/Захари Донохью, ни Мэдисон Чок/Эвана Бейтса из США, ни Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона из Франции, ни Пайпер Гиллес/Поля Пуарье из Канады. Самыми серьезными соперниками Виктории Синициной/Никиты Кацалапова станут итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

В парах ситуация похожая — от сборной России едут чемпионы мира Анастасия Мишин/Александр Галлямов. Остальные дуэты при неплохих прокатах Насти и Саши помешать не могут, а спортсменов из России больше не будет.

Интереснее дела обстоят с одиночниками. Первые два места, вероятно, снова останутся у Натана Чена и Юдзуру Ханю, если не случится чего-то экстраординарного типа приступа астмы у двукратного олимпийского чемпиона. У США и Японии и вторые номера сильные — Джейсон Браун и Шома Уно. Россиянам Михаилу Коляде и Евгению Семененко нужно показывать чистейшие прокаты или хотя бы такие, как в Швеции. Все-таки Россия среди фаворитов, и нужно не проиграть как минимум участникам из всех остальных стран, а как максимум — обогнать кого-нибудь из японцев и американцев хотя бы в одной из программ.

А у девушек, судя по чемпионату мира, соперниц быть не должно. Но ошибок все равно допускать нельзя — мы же знаем, что Карен Чен и Брэди Теннелл из США и Каори Сакамото и Рика Кихира из Японии умеют собираться и выдавать суперпрокаты.

При самом лучшем раскладе сборная Россия должна легко выигрывать командный чемпионат мира даже с учетом некоторого отставания в мужском одиночном катании. Но нужно учесть один факт: из шести проведенных турниров дважды выигрывала Япония и четыре раза — США. Японцы наверняка захотят снова триумфально завершить сезон, а Америка — подтвердить свое лидерство. Другие же страны ни разу не первенствовали на World Team Trophy, хотя Россия несколько раз могла это сделать. Но самый крупный шанс будет через две недели.

Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Командный чемпионат мира по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.