Ученица Плющенко с падением выиграла финал «Гран-при». Зрители в Петербурге остались недовольны и освистали судей

Болельщики не согласны с оценками Софьи Титовой и ее четвертым местом.

Финал юниорского «Гран-при России». Одиночницы, итог

1. Вероника Жилина — 222,45

2. Дарья Садкова — 206,09

3. Мария Гордеева — 204,08

4. Софья Титова — 200,99

5. Виктория Морозова — 199,55

Одиночницы в финале юниорского «Гран-при» разыграли свой комплект медалей. Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина выиграла турнир, исправив ошибку первенства России. Второй стала Дарья Садкова из группы Этери Тутберидзе, впервые выполнившая четверной прыжок. Мария Гордеева — снова третья. А вот еще одна ученица Плющенко Софья Титова во второй раз подряд заняла четвертое место. Судейство в этот раз было очень строгое — техбригада внимательно смотрела на все недокруты и ребра на прыжках и позиции во вращениях.

Вероника Жилина и Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Непростая ситуация с коньками Жилиной

Ученица Евгения Плющенко все-таки победила в финале юниорского «Гран-при России». Вероника Жилина упала с четверного сальхова, но смогла прыгнуть два квад-тулупа. И вращения все достояла до четвертого уровня, что тоже играет большую роль. Ника в Перми на первенстве России каталась чище, был и тройной аксель в произвольной. Здесь от него отказались.

На пресс-конференции после произвольной программы оказалось, что перед первенством России в Перми Нике пришлось раскатывать новые коньки. Сейчас проблемы уже нет, с тех пор коньки не меняли, но ситуация интересная. У Анны Щербаковой была похожая история на Олимпиаде.

Евгений Плющенко тоже посетил пресс-конференцию и одобрительно кивал головой на благодарных словах Ники в адрес тренеров: «Хочу поблагодарить моих тренеров, Евгения Викторовича [Плющенко], Артема Аркадьевича [Значкова], Сергея Александровича [Алексеева], мою маму. Она тоже много времени уделяет мне. Хочу сказать спасибо зрителям, поддерживают на каждом старте. Сегодня даже приехала группа из Северодвинска». Сам же олимпийский чемпион от комментариев отказался.

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Дарья Садкова из «Хрустального» на этом соревновании впервые приземлила четверной тулуп. Потом зашла еще на второй, докрутила, но упала. В конце было еще падение с тройного и обнуленное вращение. Тем не менее Даша осталась второй. «В Санкт-Петербурге стала прыгать тулуп и пошла во второй на тренировках. Они получались более стабильно, чем перед соревнованиями в Перми. На тренировках делала оба тулупа в программе, была уверенность в себе. Прокатом не удовлетворена, хорошо, что сделала первый тулуп, второй докручен, но падение», — рассказала Садкова.

Мария Гордеева из группы Сергея Давыдова на этапах «Гран-при» ни разу не была призером. Но на первенстве России смогла стать третьей, обогнав Софью Титову. В финале «Гран-при» тоже получилось, хотя прокат вышел похуже. Зато после «бабочки» на сальхове смогла сделать чистый четверной. Маша только за несколько дней до финала узнала, что выступит в Санкт-Петербурге, но это ее не смутило: «Трудно не было. Я готовилась заранее. Мы с тренера после первенства России обсудили, что лучше понакатывать программы. Очень обрадовалась, когда узнала, что меня в итоге пригласили на финал «Гран-при». Узнала об этом за несколько дней».

Еще одна ученица Евгения Плющенко Софья Титова снова четвертая. Она выполнила наибольшее количество ультра-си на сегодня (впрочем, как и в четверг) — четыре: два сальхова и два акселя. На табло после проката техническая оценка равнялась 87 баллам. После долгого ожидания оценок (более пяти минут) оценка стала почти на 18 баллов меньше. Это цена одного или даже нескольких элементов.

Софья Титова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сама Соня сказала, что недостояла вращения, но довольна ультра-си. Но судьи оказались не согласны и поставили Титовой целых семь недокрутов. Только одно вращение — четвертого уровня, остальные на второй или даже первый. Зрители оказались недовольны — в их картине мира за такой прокат фигуристка должна была набрать больше. Болельщики начали кричать «Позор!» и «Мало» и свистеть.

Титова в микст-зоне держалась достойно: «Оцениваю прокат хорошо. Я сделала четыре ультра-си, которые хотела выполнить весь сезон. Я собой довольна. Вчера был не особо эмоциональный день, я сделала тройной аксель с двойным тулупом. Не считаю это промашкой. Хотелось с тройным, но можно считать, что из девочек-юниорок я одна пошла и сделала аксель. При долгом выставлении оценок не было мандража. Долго ждала, обычно побыстрее. Но не расстроена — я знаю, на что накатала, ни капельки не расстроена. Я знаю, что сделала четыре ультра-си».