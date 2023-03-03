Ученицу Плющенко выпроваживают в иностранную сборную? Почему зал освистал оценки Титовой

Не прошло и двух недель с юниорского первенства России, как Титова-гейт продолжился.

Финал юниорского «Гран-при России». Одиночницы. Итог

1. Вероника Жилина — 222,45

2. Дарья Садкова — 206,09

3. Мария Гордеева — 204,08

4. Софья Титова — 200,99

5. Виктория Морозова — 199,55

После резонансного заявления Евгения Плющенко в Перми о возможном уходе его учениц из российского спортивного гражданства на финале «Гран-при» были возможны три варианта:

а) судьи и федерация воспринимают слова всерьез, проходят кулуарные переговоры и оценки учениц Плющенко улучшаются;

в) судьи и федерация воспринимают слова всерьез, но только ожесточаются и мстят еще более строгими оценками;

б) все остается как есть.

Софья Титова и Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Садкова могла бороться с Жилиной, но ошиблась сама

Судьи выбрали нечто среднее между вторым и третьим вариантами. В итоге финал юниорского «Гран-при» выиграла Вероника Жилина, выступающая за «Ангелов Плющенко», — но у нее объективно не было конкуренток. «Убивать» ее действительно не стали, но будь Садкова чуть поуспешнее и не упади два раза, она бы даже без одного обнуленного вращения могла зацепиться за Жилину. На четверном тулупе Дарья потеряла около восьми баллов, еще шесть — на тройном лутце в конце. И компоненты стали бы повыше. Расстояние до Жилиной — как раз 16,36 балла. Притом что Жилина сделала вроде как на два ультра-си-прыжка больше.

Но главный скандал вызвало судейство Титовой. После него даже при посещаемости юниорских соревнований в зале стоял свист и крики «Позор». Перед прокатом Жилиной зрители кричали «Судите честно», и с этим возгласом даже солидаризировалась Татьяна Тарасова. По словам очевидцев, она обернулась к трибунам и кивнула.

Но что случилось в прокате Титовой? Если в Перми на юниорском первенстве она упала на сальхове и получила 140 баллов, чем была недовольна, — то через две недели Софья приземлила все четыре прыжка (два четверных сальхова и два тройных акселя) и получила... 133. Это на 0,3 меньше, чем Садкова с одним четверным тулупом.

Были ли у Титовой недокруты?

Да, мы помним, что фигурное катание — это не только прыжки и не только четверные прыжки. Но где же Титова проиграла той же Садковой, у которой два падения, обнуленное вращение, на три прыжка ультра-си меньше и на полтора балла ниже компоненты?

Во-первых, вращения. Удивительным образом Садкова двумя вращениями обыграла Титову, которая сделала все три, — 9,45 на 9,22. Все потому, что Софье поставили дважды второй уровень, а на последнем вращении и вовсе первый, не засчитав базовую позицию «волчок». Два фигуриста, у которых «СЭ» попросил прокомментировать оценки Титовой, согласились с уровнями, выставленными бригадой, но отметили, что с недокрутами судьи «придирались». Не в том смысле, что их не было, а в том, что другим фигуристам за них вполне могли поставить менее жесткую оценку q или даже «моргнуть».

Татьяна Тарасова и вовсе сказала после соревнований, что недокрутов не было — но они были. Правда, не везде. Вот, например, после первого четверного сальхова Соня приземляется чуть ли не на ход вперед (приземлением считается касание зубцом льда).

Фото Скриншот из трансляции Первого канала

Но уже тройной аксель вызывает вопросы. Ставить на нем «галку» — очень жестко. Вполне можно было обойтись q.

Что нужно понимать про недокруты — они намного менее очевидны, чем фиксация гола в футболе или аута в теннисе. И то и другое научились определять с помощью компьютерной графики. Недокруты же остаются вещью субъективной, которую можно регулировать с помощью планки жесткости. В данном случае к Титовой отнеслись максимально строго.

Справедливо ли отнеслись к «ангелу Плющенко»?

У Садковой недокрутов не было зафиксировано, но оно и понятно — прыжки полегче. Небольшие сомнения вызывает только четверной тулуп, но и там, чтобы увидеть q, надо сильно постараться и разглядеть преротейшен, то есть проворачивание конька до отрыва. В критериях оценки прыжков есть «плохой отрыв», и при желании его можно было применить и к Садковой. Но в целом ее прыжки докручены и довольно чисты — даже на лутце видно нужное ребро.

Что вызывает вопросы, так это оценки, которые ставят судьи и которые затем идут в надбавку к базовой стоимости прыжка. Например, недокрут Титовой на прыжке по правилам ISU приводит к снижению оценки на -2 или -3 — и судьи сразу ставят -2 или -3 на сальхове и -1 на акселе. У Садковой неясное ребро на флипе (по правилам снижение на -1 или -2), но прыжок лишь двумя судьями оценивается на -1, остальные ставят +1 или +2. То есть другие черты элемента им настолько понравились, что ошибка с ребром не сильно повлияла на надбавку.

А когда три фигуристки умещаются в борьбе за серебро в пять баллов — важна каждая деталь. В том числе и то, что Титова сделала в конце программы двойной, а не тройной флип — разница между ними в баллах огромна. Соня быстро сориентировалась и сделала уже тройной флип последним — а могла более дорогой лутц. Но понятно, почему не стала рисковать: в Перми на нем поставили неверное ребро, что отправило оценку в минус.

Но обратный аргумент — между Титовой и Садковой с двумя падениями разница в компонентах всего полтора балла. Маловато? Пожалуй.

Титовым не стоит рубить с плеча

И все-таки правильна реакция Плющенко — который не стал нарушать свой мораторий на комментарии о судействе и выразил свое отношение, только картинно посмотрев на часы во время долгого выставления оценок Титовой. «Ангелам Плющенко» не имеет смысла сильно разоряться — их фигуристка победила, еще две попали в топ-6 — это не только Титова, но и Алиса Юрова, которой до пятого места не хватило 0,1 балла.

Да и самой Титовой и ее маме Лидии нужно сильно подумать, прежде чем эмоционировать и реализовывать переход. Да, судьи в России уже настроены пристрастно, но Титова двигается поступательно. И сегодняшние «галки» — лишний стимул оттачивать свои прыжки. Была откатана качественная программа с ультра-си, а удастся ли избавиться от строгости судейства при переходе в новую федерацию, особенно если она не будет сильной, — большой вопрос.