Главный турнир второй половины сезона не интересен фигуристам? Массовые снятия с финала «Гран-при»

От финала российской серии отказалась почти половина спортсменов, которые продолжают выступать в коммерческих шоу.

Уже совсем скоро в Санкт-Петербурге прозвучит финальный аккорд необычного сезона. Аналог международной серии «Гран-при» российская серия этапов Кубка России будет иметь и свой финал. По аналогии с «Гран-при» от ISU в него попадали лучшие по итогам этапов — составлялась рейтинговая таблица и заветное приглашение получали только 12 лучших.

Однако, видимо, для самих фигуристов участие в этом турнире не столь важно. Иначе как объяснить, что сразу шесть фигуристов и четыре танцевальные пары пропускают финал? В некоторых случаях речь идет о травмах, но при этом эти же повреждения никак не мешают кататься в ледовых шоу.

Добрая треть участников финала не сможет приехать в Петербург

Финал «Гран-при России» пропустит большая группа фигуристов, прошедших отбор, — сразу шесть одиночников и четыре дуэта. Из-за травм снялись Александра Трусова, Ксения Синицына и Илья Яблоков. Травма и у Александра Шустицкого, который выступает в дуэте с Александрой Кравченко в танцах на льду. Анастасия Зинина вроде бы была готова выступать, но не получила допуск врачей из-за последствий травмы. Дальше еще страннее. Глеб Лутфуллин отказался от участия из-за неготовности к турниру, Михаил Коляда — вообще без объяснения причины. Танцоры на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заявили через тренера, что в принципе не планировали выступать в финале «Гран-при», а дуэты Аннабель Морозов и Девида Нарижного и Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано распались. Необычный ход выдала и спортивная пара Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков, отказавшись от взрослого финала в пользу юниорского.

По ходу сезона Чикмарева/Янченков выступали как по юниорам, так и по взрослым — спортивные пары были единственным видом, где подобная практика допускалась. Поэтому они, как и многие, получили приглашение на оба финала — как взрослый, так и юниорский. Выбор юниорского сделан, вероятно, в пользу меньшей конкуренции. Но таким образом сильную пару потерял взрослый финал, и общий уровень соревнований упадет. Сокращать количество участников никто не будет — вместо тех, кто отказался от поездки в Санкт-Петербург, квоты получат запасные — те, кто был ближе всех к группе 12 лучших. Причем очередь в этой табели о рангах чудным образом дошла даже до Аделии Петросян. Петросян выиграла свой единственный этап в Сочи, но на второй из-за травмы приехать не смогла. Казалось, что у нее нет шансов на финал при любых раскладах — но парад снятий позволил ей поехать на турнир.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Трусова и Коляда вместо соревнований едут на ледовые шоу

Появление Петросян, пожалуй, единственный случай с равноценной заменой тех, кто не смог приехать на финал. Аделия, безусловно, заслужила поездку и усилит турнир — снятие со второго этапа лишь обидное стечение обстоятельств. Но вот когда вместо Анастасии Зининой или Александры Трусовой приезжает Виктория Федянина, к элитному статусу соревнований возникают вопросы. При всем уважении к пермской школе «Орленок», призер олимпийских игр наверняка вызвала бы больший ажиотаж. Все помнят про проблемы Александры со спиной, которые не позволили ей поехать в декабре на чемпионат России. Но неужели спустя два месяца нет прогресса в лечении? И почему, несмотря на сложную ситуацию со здоровьем, Трусова выступает в ледовых шоу? Как, кстати, и Михаил Коляда. Он тоже не приезжал на ЧР, сейчас игнорирует финал «Гран-при», зато едет в тур «Ледникового периода».

Неужели гастроли по стране забирают меньше физических ресурсов, нежели один конкретный старт? Продюсер Илья Авербух объясняет все решением Коляды и просьбой его тренера Алексея Мишина помочь Михаилу поддерживать форму, пока болезнь не позволяет выезжать на соревнования. «Алексей Николаевич еще перед Новым годом позвонил и попросил взять его в том числе в тур», — рассказывал Илья журналистам. Однако многие опасаются, что Трусова и Коляда в принципе не планируют продолжать карьеру. Но в таком случае непонятно, зачем говорить об обратном. Таким вопросом задается в интервью «СЭ» Алексей Тихонов. «Люди, которые достигли определенного максимума, медали чемпионатов мира, Олимпийских игр, они могут потянуть резину в надежде на то, что вдруг появится желание и мотивация вернется, — считает чемпион мира. — Хотя всегда очень непросто ее найти и вновь преодолевать себя, как ты это делал, готовясь к Олимпиаде».

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За победу в финале «Гран-при» будут щедрые призовые

Не выезжать на соревнования несколько лет, но при этом говорить, что планируешь вернуться, — частая практика для российского фигурного катания. И главная претензия к тем, кто не может вовремя признать закат своей карьеры, — они занимают чужое место в сборной. Впрочем, итоговый состав будет сформирован именно по результатам этого финала. Пусть о выступлении на международных стартах речи сейчас никакой не идет, попадание в состав сборной не менее важная история — от этого зависит финансирование на будущий сезон и зарплата. Поддерживать материально тех спортсменов, которые выбрали вместо спорта высших достижений коммерческие шоу, нет смысла. К тому же, само выступление в финале также небесплатное. В этом сезоне ввели весьма щедрые призовые. За победу предусмотрена выплата в миллион рублей, за второе место — 750 тысяч, за третье — 500 тысяч.

Тем удивительнее слова тренера Худайбердиевой и Базина Дениса Самохина, который сказал ТАСС, что участие в финале его пары даже и не планировалось. Елизавета с Егором — лидеры сезона и фавориты любого старта. У них такой авторитет перед судьями, что победам не мешают никакие падения. Неужели фигуристов не интересует этот миллион? Неплохо заплатят, кстати, даже юниорам — у них планируются премии в размере 500, 300 и 200 тысяч за золото, серебро и бронзу соответственно. Но и здесь не обошлось без снятий. Причем снова в танцах на льду без лидеров — полная тезка олимпийской чемпионки Анна Щербакова, выступающая в дуэте с Егором Гончаровым, снялась с финала «Гран-при России» среди юниоров по причине болезни. Проблемы со здоровьем не дадут стартовать и дуэту Анна Румак — Глеб Гончаров. Похоже, этот вид кто-то проклял, и за будущее российских танцев тревожно.

Состав финала российской серии «Гран-при». Взрослые

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Состав финала российской серии «Гран-при». Юниоры

Юноши: Николай Угожаев, Андрей Кутовой, Федор Зонов, Семен Соловьев, Николай Логинов, Арсений Федотов, Кирилл Сарновский, Эдуард Карартынян, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Лев Лазарев, Владислав Дикиджи.

Девушки: Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Надежда Понтелеенко, Мария Гордеева, Виктория Морозова, Алиса Юрова, Вероника Жилина, Лидия Плескачева, Софья Титова, Агата Петрова.

Пары: Анастасия Егорова/Родион Маринский, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Анна Москвалева/Максим Ложкин, Майя Шегай/Игорь Шамшуров, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Елизавета Романова/Валерий Назаров, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко.

Танцы на льду: София Алексова/Илья Владимиров, Анна Коломенская/Артем Фролов, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Арина Горшенина/Илья Макаров, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию. Санкт-Петербург

Расписание трансляций. Юниоры

2 марта, четверг

Танцы на льду, ритм-танец — 13:30 мск

Девушки, короткая программа — 15:00

Пары, короткая программа — 16:45

Юноши, короткая программа — 18:05

3 марта, пятница

Танцы на льду, произвольный танец — 13:00

Девушки, произвольная программа — 14:40

Пары, произвольная программа — 16:30

Юноши, произвольная программа — 18:00

4 марта, суббота

Танцы на льду, ритм-танец — 13:30

Женщины, короткая программа — 15:00

Пары, короткая программа — 16:45

Мужчины, короткая программа — 18:05

5 марта, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец — 13:00

Женщины, произвольная программа — 14:45

Пары, произвольная программа — 16:45

Мужчины, произвольная программа — 18:15