Трусова отказалась от финала «Гран-при» из-за больной спины. Что будет дальше с карьерой Русской Ракеты?

Фигуристка не выступает на соревнованиях с ноября.

За неделю до финала «Гран-при» стало известно о снятии одной из главных звезд турнира. В Санкт-Петербурге не выступит Александра Трусова — об этом сообщили источники РИА «Новости Спорт». При этом сама фигуристка во время шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля однозначного ответа на вопрос о выступлении не давала:

«Буду ли участвовать в финале «Гран-при»? Посмотрите. Со здоровьем все хорошо», — сказала Трусова журналистам.

Официального подтверждения о снятии со стороны федерации фигурного катания или самой спортсменки пока не было. Но информацию подтвердила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. И даже назвала причину:

«Созвонилась со Светланой Соколовской, да. У Трусовой болит спина», — сказала Тарасова «СЭ».

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Спина

Проблемы со спиной фигуристку беспокоят довольно давно. В начале сезона спортсменка не смогла показать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной в Москве. Причем тренерский штаб Александры — на тот момент она еще работала в группе Этери Тутберидзе — настаивал на снятии. Но Трусова сама решила катать короткую программу — ради болельщиков.

Еще в сентябре фигуристка заявила — травма спины у нее накопительная. Но к этапам российской серии «Гран-при» Трусова была более-менее готова и в итоге выступила в Сочи и в Самаре. Но сделала это без особого блеска, допуская в прокатах ошибки. Саша каталась без своих фирменных четверных прыжков — обе попытки четверного лутца завершились падениями.

На чемпионате России Александру болельщики не увидели, хотя она прилетела в Красноярск и даже участвовала в тренировках, на которых исполняла каскад с четверным лутцем. В итоге Трусова снялась по медицинским показаниям — из-за высокой температуры. На Кубке Первого канала фигуристка ожидаемо не появилась — состав был сформирован по результатам первенства страны.

Но в финале «Гран-при» участие Александры было одним из самых ожидаемых — поклонники давно не видели спортсменку в деле — именно в соревновательном формате. Но сама Трусова говорила об этом размыто. А вот главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила РИА «Новости Спорт», что о снятии Русской Ракеты «было известно давно».

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Форма

В принципе, в таких новостях мало удивительного. На шоу «Влюбленные в фигурное катание» Александра смотрелась ярко, но тяжеловато. На четверные фигуристка не заходила, да и тройные прыжки докручивала с трудом. Совершенно очевидно, что спортсменка далека от оптимальной формы. И набрать ее за две недели до важного старта просто нереально.

Впрочем, вины Трусовой во всем этом явно нет. Все-таки фигуристка уже много лет исполняет сложнейшие многооборотные прыжки. Свой первый квад Саша прыгнула, когда ей было всего 12 лет! Конечно, все это не могло пройти бесследно для здоровья спортсменки. Мужчины и некоторые женщины, которые активно исполняют четверные прыжки, меняют несколько ботинок за сезон.

Стоит ли говорить о специфической нагрузке на тело из-за квадов? К тому же индивидуальные характеристики фигуриста влияют на технику исполнения четверных. А тело Трусовой уже далеко не такое, когда она в 2020 году выучила четверной риттбергер в академии Плющенко. Или, будучи совсем юной, учила старшие квады — лутц и флип в штабе Тутберидзе.

Саша стала выше, а ее тело — более женственным. К тому же мешают травмы, которых у Александры явно больше, чем тех, о которых говорят вслух. В олимпийский сезон фигуристку мучила нога — и ей приходилось катать облегченные варианты программ. Matchtv.ru и «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что она выступала с переломом стопы, однако тренерский штаб информацию не подтверждал.

Приоритеты

Ну и главное. В текущем сезоне Александра явно сместила свои приоритеты — теперь фигуристке интереснее развиваться в медийном плане, нежели в спортивном. Она активно ведет соцсети, взаимодействует с болельщиками, развивает личный бред, выпускает собственный мерч... Устраивает личную жизнь, в конце концов.

На публике Трусова чаще появляется в рамках шоу — где все-таки нет необходимости подвергать себя большому риску в виде четверных прыжков. Хоть и были исключения — так, спортсменка на шоу Плющенко при помощи специальных приспособлений взлетела на высоту около 10 метров, перевернулась вниз головой и растянулась в шпагате.

В день, когда появилась информация о снятии, Александра в социальных сетях показала отрывок танца в стиле стрип-пластики. Можно удивиться, как больная спина позволяет ей танцевать. Но, с другой стороны, это совсем иные нагрузки, чем во время прокатов на соревнованиях. Очевидно, что здоровье не мешает Трусовой заниматься другими делами. В конце концов, таких глобальных целей, как Олимпиада, на горизонте больше нет.

Нет и необходимости прыгать выше головы и стремиться на вершину. Скорее всего, дальнейшая карьера Трусовой будет зависеть именно от этого — возвращения россиян на международную арену. Ради этапов «Гран-при» и прочих стартов Александре есть смысл напрячься, а вот ради локальных турниров она для себя смысла не видит — и это ее право.

Примерно об этом и говорил «СЭ» агент фигуристки: «Сейчас первый год после Олимпиады. И созданные условия отнюдь не способствуют продолжению спортивной карьеры Саши. Посмотрим, что будет дальше. Лично мне кажется, что у Саши есть четкая цель — олимпийское золото. Я бы мечтал, чтобы она ее реализовала в условиях честной конкуренции».

А пока Трусова готовится выступить на церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кемерове вместе с Евгением Плющенко.