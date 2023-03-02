Туктамышева против Валиевой и Акатьевой. Кто выиграет финал Гран-при?

Чего ждать от заключительного турнира сезона.

Сезон в российском фигурном катании подходит к концу. Финал Гран-при, который пройдет в Санкт-Петербурге, станет его ярким завершением. И это несмотря на то, что на турнире не выступят такие звезды как Александра Трусова и Михаил Коляда. Конечно, поклонники будут скучать по этим и многим другим фигуристам, которые не будут выступать в Санкт-Петербурге по разным причинам. Но оставшиеся спортсмены готовы бороться — интрига будет в каждой дисциплине.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Опыт Туктамышевой против юных Акатьевой и Валиевой

Именно за этими тремя фигуристками, которые в декабре составили тройку сильнейших на чемпионате России, будет интереснее всего наблюдать. Камила Валиева подошла к финалу Гран-при во всеоружии: активно тренировала тройной аксель, секвенцию из четверного тулупа и двойного акселя. Одна из последних попыток трикселя, которую фигуристка предприняла на публике на этапе Кубка московского спорта, была неудачной — недокрут и падение. Но кто знает, что будет на официальном старте?

Действующая чемпионка России на Кубке Первого канала упала с тройного акселя в короткой программе — прыжка, который она называет своим любимым. Но произвольную Софья Акатьева выиграла с большим запасом, хоть и не была идеальной. Ее космические баллы показали, что эта фигуристка не зря победила на первенстве страны. Хоть в сезоне и были досадные прокаты с несколькими паданиями.

Бронзовый призер чемпионата России Елизавета Туктамышева менять программы не намерена — она собирается исполнять привычный набор элементов. Конечно, четверной в арсенале увеличил бы шансы ученицы Алексея Мишина на борьбу с более юными соперницами, но в пользу императрицы играет ее колоссальный опыт. А сложнейший контент с квадами еще нужно исполнить!

Но не стоит забывать и о Софье Муравьвой и Аделии Петросян. Обе фигуристки прыгают тройной аксель, а ученица Тутберидзе еще и владеет четверными. И если на чемпионате России эти спортсменки оказались вне пьедестала, то в финале Гран-при, который является отборочными в сборную страны, у них будет еще больше мотивации побороться за самые высокие места. А есть еще и Софья Самоделкина, хоть и ее сезон нельзя назвать успешным. Но его всегда можно завершить на мажорной ноте.

Петр Гуменник. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Новая дуэль Гуменника и Семененко

Мужской турнир лишился одной из своих звезд — Михаила Коляды. Призер олимпийских игр по неназванным причинам отказался от участия в финале Гран-при. Но в турнире примет участие пропустивший чемпионат России Марк Кондратюк. Давно этого фигуриста не видели в деле — на Кубке Первого канала олимпийский чемпион также не выступал.

Наибольший интерес представляет новая встреча действующего чемпиона страны Евгения Семененко и Петра Гуменника. На первенстве России эти фигуристы умудрились набрать одинаковую сумму балла за два проката, но победа досталась ученику Алексея Мишина, показавшего лучший результат в произвольной программе. Крайне интересно, кто же из них откажется сильнее в этот раз? Кубок Первого канала у Семененко не задался, как и у Дмитрия Алиева.

Хотя фигурист группы Евгения Рукавицына неплохо выступил на чемпионате Санкт-Петербурга, хоть и поругался с тройными акселями. Но по ходу сезона именно Алиев выступал сильнее всех. Андрей Мозалев на Кубке Первого канала исполнил свою давнюю мечту — пробил отметку в сто баллов за короткую программу. Это же удалось и Матвею Ветлугину на чемпионате города, и Макару Игнатову.

В общем, мужской турнир, как и весь текущий сезон, собрал ярких и сильных фигуристов. И вновь будет самым интернирующим среди всех дисциплин. Мотивации у парней предостаточно — всегда приятно соревноваться при таком уровне конкуренции. А выяснить, кто сильнее всех, уж точно станет для них принципиальным вопросом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Огонь в парах и штиль в танцах

Парный турнир традиционно выйдет сильнейшим по всем параметрам. В мире нет такого уровня конкуренции, какая существует между нашими топовыми парами! И самое главное, что никто из них не стоит на месте. Действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на Кубке Первого канала удивили сложнейшей секвенцией в произвольной программе.

Их товарищи по группе, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ответили параллельным тройным лутцем — и уже попробовали новый прыжок на чемпионате Санкт-Петербурга, который пара выиграла с большим запасом. Не стоят в сторонке и юные Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Этот дуэт только первый год катается в тандеме, но уже прыгает сальхов-ойлер-сальхов в своих программах.

Самые опытные — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — представители классической школы российского парного катания. И просто так сдаваться молодежи они точно не станут. Поэтому парный турнир обещает быть жарким и интригующим. А также будет вызывать невольные ассоциации с международными стартами, на которых призеры-парники и рядом не стоят с нашими фигуристами.

В танцевальных соревнованиях не выступят новоиспеченные чемпионы страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. И это открывает дорогу молодым и вновь сформированным парам. Есть Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, пропустившие чемпионат России из-за болезни. Они даже провели несколько стартов вне конкурса для того, чтобы набрать форму. Так рвутся в бой эти ребята!

Но с ними будут бороться серебряные призеры чемпионата страны Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, и другие. Но предсказать победителя будет очень трудно — участники финала Гран-при в танцах на льду по ходу сезона набирали примерно одинаковые суммы баллов.

Участники финала Гран-при

Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анна Фролова, Аделия Петросян, Виктория Федянина.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Иван Попов, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Матвей Ветлугин.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева — Роман Плешков.

Танцы на льду: Софья Тютюнина — Андрей Багин, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Елизавета Пасечник — Максим Некрасов, Полина Усова — Михаил Антонов, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Яна Матвейшина — Тимофей Субботин, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Александра Прокопец — Александр Васькович, Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.