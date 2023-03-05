Попова считает справедливой победу Кагановской и Ангелопола в финале Гран-при России

Хореограф и тренер Бетина Попова отреагировала на победу фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола в финале Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду.

«Валера с Василисой, конечно, справедливо выиграли. У них намного интереснее и сложнее постановка, чем у соперников. Также у ребят четче и параллельнее все линии, в этом плюс скатанных пар», — приводит ТАСС слова Поповой.

Второе место на турнире заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Тройку призеров замкнули Софья Тютюнина и Андрей Багин.