Аделия Петросян победила в финале «Гран-при России», Валиева заняла второе место, Туктамышева — третья

Фигуристка Аделия Петросян победила в финале «Гран-при России». Спортсменка набрала в сумме 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева, набравшая за две программы 241,76 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,61).

Гран-при России. Финал

Женщины. Произвольная программа

1. Аделия Петросян — 169,39

2. Софья Акатьева — 164,69

3. Камила Валиева — 162,79

4. Елизавета Туктамышева — 160,52

5. Алина Горбачева — 155,16

6. Софья Муравьева — 155,10

7. Ксения Гущина — 138,35

8. София Захарова — 132,83

9. Анна Фролова — 132,81

10. Вероника Яметова — 132,74

11. Софья Самоделкина — 124,26

12. Виктория Федянина — 114,49

Итог

1. Аделия Петросян — 255,01

2. Камила Валиева — 241,76

3. Елизавета Туктамышева — 241,61

4. Софья Акатьева — 241,09

5. Софья Муравьева — 233,04

6. Алина Горбачева — 228,85

7. Ксения Гущина — 209,62

8. Вероника Яметова — 205,38

9. София Захарова — 203,02

10. Анна Фролова — 201,39

11. Софья Самоделкина — 185,54

12. Виктория Федянина — 173,90

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko