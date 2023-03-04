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Сегодня, 09:50

Гачинский прокомментировал бронзу Соловьева в финале юниорского «Гран-при России»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года в мужском одиночном катании Артур Гачинский назвал третье место фигуриста Семена Соловьева в финале «Гран-при России» среди юниоров одной из главных своих тренерских побед.

«Думаю, что это будет уместно, это первая медаль на таком серьезном турнире и первая медаль ученика Семена Соловьева, где он смог выстоять и показать на данный момент то, что он умеет. Он не подкачал, не подвел всю нашу команду, которая с ним работает. Это был почти максимум, но все равно есть над чем работать и куда двигаться дальше. Пока что момент возможного выхода во взрослые мы не обсуждали, на такое будущее мы не загадываем, сезон завершим и будем уже обсуждать, что делать дальше», — приводит слова Гачинского ТАСС.

Соловьев занял третье место в финале «Гран-при России» среди юниоров, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов стал победителем турнира, на второй позиции расположился тренирующийся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Никита Сарновский.

Источник: https://tass.ru/sport/17195113
Фигурное катание
Артур Гачинский
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