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Сегодня, 09:40

Гончаренко считает обоснованным участие Петросян в финале «Гран-при России»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что участие фигуристки Аделии Петросян в финале «Гран-при России» справедливо и обоснованно.

«Она по травме снималась, поэтому может быть учли как уважительный фактор, допустили по другим результатам, предполагаю. Думаю, ее участие достаточно справедливо, обоснованно, потому что сильные спортсмены украсят собой финал. От финала ожидание борьбы, не более того, потому что перед соревнованиями не надо лишнего говорить, все суеверные, есть ожидание интересной борьбы, спортивной борьбы, интересных программ, сложных прыжковых элементов, хочется снова увидеть высочайший уровень, насладиться фигурным катанием, не будем забегать вперед, все в ожидании чуда», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

В ноябре Петросян снялась с этапа «Гран-при России» в Перми, ранее фигуристка одержала победу на этапе серии в Сочи. Несмотря на пропуск одного из этапов, Петросян попала в заявку на финал «Гран-при России». Соревновательная программа взрослого финала «Гран-при России» пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17195279
Фигурное катание
Аделия Петросян
Инна Гончаренко
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