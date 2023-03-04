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Кондратюк — о возвращении после перерыва: «Казалось, что после Олимпийских игр не будет страшно»

Кондратюк прокомментировал свое выступление в финале «Гран-при России»
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк прокомментировал выступление в финале «Гран-при России» и возвращение после перерыва.

— На сегодняшний день приятно вернуться. Хотелось бы, чтобы завтрашний день был такой же. Позволяет ли физическая форма надеяться на чистый прокат завтра? (Смеется). Надежда никогда не умирает. Если серьезно, все нормально. Завтра посмотрим. На разминке всегда мало прыгаю, это мой стиль. Аккумулирую силы на выступление. На протяжении того времени, что не выступал, не волновался, не думал об этом. Но вчера появился некий мандражик. Казалось, что после выступлений на чемпионате Европы, Олимпийских играх уже не будет страшно. Но теперь знаю, что если какое-то время не кататься, то волнение возвращается.

Прилетели раньше в Петербург, чем обычно прилетают спортсмены на соревнования. Три дня тренировались на льду с Евгением Владимировичем Рукавицыным и его группой. Глобально — почувствовать соревновательную атмосферу. Мы катались впятером из тех, кт овыступал сейчас. Половина финала Гран-при России. Льда хватало. Особенно когда не просто спарринг, а дружеская атмосфера, где все поддерживают друг друга. Готовность идентичная тому, что было в начале сезона. Рад, что сделал каскад 4+3. В остальном схоже, — сказал фигурист журналистам после проката.

Финал «Гран-при России» стартовал сегодня, 4 марта. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представили короткие программы.

Марк Кондратюк
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