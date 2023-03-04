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Сегодня, 19:44

Кондратюк выиграл короткую программу у мужчин в финале Гран-при России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Марк Кондратюк лидирует после короткой программы у мужчин в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Фигурист набрал 102,86 балла за свое выступление. Второе место занял Петр Гуменник (99,69 балла), на третьей строчке — Макар Игнатов (99,09).

Мужчины выступят с произвольными программами в воскресенье, 5 марта. Начало — в 18.15 (мск).

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Короткая программа, мужчины

1. Марк Кондратюк — 102,86 балла

2. Петр Гуменник — 99,69

3. Макар Игнатов — 99,09

4. Евгений Семененко — 95,48

5. Артем Ковалев — 91,47

6. Иван Попов — 91,29

7. Андрей Мозалев — 88,75

8. Артур Даниелян — 88,32

9. Александр Самарин — 85,24

10. Алексей Ерохов — 82,95

11. Дмитрий Алиев — 81,84

12. Матвей Ветлугин — 77,36

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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