Бетина Попова — о победе Петросян в финале Гран-при России: «Она выполнила программу максимум»

Хореограф Бетина Попова прокомментировала победу фигуристки Аделии Петросян в финале Гран-при России.

«Петросян удалось победить с таким большим отрывом за счет сложнейшего контента. Четверной флип — это не шутки. Она с ним справилась уверенно и эффектно. У нее был очень сложный набор. Она выполнила программу максимум», — цитирует Попову «Газета.Ru».

Второе место на турнире, который прошел в Санкт-Петербурге, заняла Камила Валиева. Третьей стала Елизавета Туктамышева.