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Бетина Попова — о победе Петросян в финале Гран-при России: «Она выполнила программу максимум»

Алина Савинова
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Хореограф Бетина Попова прокомментировала победу фигуристки Аделии Петросян в финале Гран-при России.

«Петросян удалось победить с таким большим отрывом за счет сложнейшего контента. Четверной флип — это не шутки. Она с ним справилась уверенно и эффектно. У нее был очень сложный набор. Она выполнила программу максимум», — цитирует Попову «Газета.Ru».

Второе место на турнире, который прошел в Санкт-Петербурге, заняла Камила Валиева. Третьей стала Елизавета Туктамышева.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/05/19893469.shtml
Фигурное катание
Аделия Петросян
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