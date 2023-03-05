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Сегодня, 18:12

Татьяна Мишина: «Лиза Туктамышева — большая молодец. Ее мастерство и катание оценили по достоинству»

Алина Савинова
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала итоги соревнований в женском одиночном катании в финале Гран-при России.

«Очень плотно все шли в таблице, поэтому судьям было тяжело на этом Гран-при. Все были очень близки, но Аделия имела небольшой отрыв по короткой программе; она смогла его сохранить, поэтому встала на первое место. Петросян исполнила чистый четверной флип, поэтому ей дали такие высокие баллы. Лиза Туктамышева — большая молодец, мы за нее очень рады. Ее мастерство и катание оценили по достоинству. Третье место — это очень хорошо», — приводит Sport24 слова Мишиной.

Победительницей финала Гран-при России стала Аделия Петросян. Она набрала в сумме 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76 балла). Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,61 балла).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-05-mishina-tuktamysheva-bolshaya-molodets-yeye-otsenili-po-dostoinstvu-3-ye-mesto-ochen-khorosho
Фигурное катание
Аделия Петросян
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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