«Тарасову и Морозова в России оценивают не так хорошо, как за рубежом». Траньков — о чемпионате России

Интервью двукратного олимпийского чемпиона, тренера и телекомментатора.

Сегодня в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Одновременно на горнолыжном курорте «Бобровый Лог» открывалась фан-зона чемпионата — по-своему уникальная, потому что находится на катке. На открытие пригласили главного шоумена нашего фигурного катания в этом сезоне — олимпийского чемпиона Максима Транькова. Среди всех сибиряков он единственный был без шапки (вместе со мной). Как говорится, сибиряк — не тот, кому не холодно, а тот, кто тепло одевается.

Траньков раздал автографы местным детям, причем расписывался даже на коньках, пофотографировался и поговорил с корреспондентом «СЭ» о предстоящем турнире. И даже выразил неудовольствие оценками своей пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов на российских соревнованиях.

— Максим, соревновался когда-нибудь в Красноярске?

— Сам в Красноярске не соревновался. Только в качестве тренера был здесь только один раз.

— Есть какая-нибудь байка про то, как вы согревались в тот раз?

— Было очень холодно, минус 30. Я помню, что в тот раз мы приезжали на автобусе к катку и прямо бегом все туда перемещались. Была чуть ли не драка за эту дверь, кто первым пройдет в помещение. Действительно было очень морозно. Но на самом деле мы все же зимний вид спорта. Некий колорит придает, что ты чувствуешь себя всегда частью зимнего праздника, зимних соревнований. Хоть и на теплом катке.

Ребята прежде всего хотят получить удовольствие от турнира

— Все спрашивают, почему ты без шапки, а вроде сибиряк.

— Я сам с Урала. Конечно, без шапки, потому что очень много приходилось фотографироваться на автограф-сессии, для видео твоего тоже. А так, конечно, капюшончик всегда надеваю. (Улыбается.)

— Ты сказал на открытии фан-зоны, что ты здесь как тренер и комментатор. Вопрос как тренеру: как Женя и Вова готовы к этому чемпионату? Поделись мини-инсайдами.

— Ребята готовы. В принципе, на опыте, как обычно. Они и в начале сезона на контрольных прокатах выглядели одними из самых готовых к этому сезону. У ребят есть необходимый опыт. Они принимали участие, являются неоднократными чемпионами России. Поэтому, думаю, ребята прежде всего хотят получить удовольствие от этого турнира. Они уже в таком возрасте, когда не знаешь, когда эти соревнования станут последними. Всегда выходишь как в последний раз.

— То есть цели выигрывать во что бы то ни стало нет?

— Цель побеждать всегда есть. Но будет сложно, соперники молодые. У них большая техническая база. Вове с Женей легче выигрывать на международных соревнованиях. В России почему-то нас не так высоко оценивают, как там.

Думаю, что мы вернемся на международную арену в будущем сезоне

— Пошла волна, будто бы нас могут вернуть, МОК по этому поводу высказывается. Ты в это веришь?

— Честно говоря, не верю, что в этом сезоне нас вернут. Вряд ли. В следующем — думаю, что уже мы вернемся.

— Вторая стезя — конферанс. Ты очень классно ведешь жеребьевки, чемпионат по прыжкам. Есть планы не только спорт вести? Губерниев вон концерты ведет.

— Я веду ледовые шоу Этери Тутберидзе, на какие-то меня еще приглашают. Мне это нравится даже больше всего из того, что я делаю. Гораздо интереснее, чем интервью брать. Ведь сложно задавать одним и тем же людям одни и те же вопросы.

— Михаилу Коляде прям кайф задавать вопросы.

— С ним у нас всегда дружеское общение, дружеские подстебывания. У нас нет ничего особенного. Этому не стоит уделять такое внимание.

— Можно ли говорить, что поскольку международных соревнований нет, главная цель — попасть в сборную с зарплатами на следующий сезон?

— Конечно, для спортсменов это важно. Прежде всего титул, места, табель о рангах. Попасть в сборную очень важно. Это все-таки спонсирование и зарплаты.

— Кто станет MVP чемпионата?

— Думаю, что я!