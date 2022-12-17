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Сегодня, 13:33

Гончаренко: «Чемпионат России потеряет в зрелищности из-за отсутствия Коляды»

Мария Гусева
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Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на новость о том, что Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске.

«Конечно, в первую очередь хочу пожелать здоровья [Коляде], — цитирует ТАСС Гончаренко. — Во-вторых, безусловно, жаль, соревнования потеряют в зрелищности, я обожаю смотреть программы Миши, тем более вот эти — «Щелкунчик», произвольная «Танго в сумасшедшем доме» интересная. Его номера — произведение искусства, их всегда ждешь, независимо от [качества] проката. Миша — превосходный катальщик и актер, если он прыгает, то его прыжки эталонны, красивы, я бы даже сказала, что они не просто красивые, а шедевральные — он способен зависать в воздухе, это редкое качество».

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2023 пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года в Красноярске.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Михаил Коляда
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