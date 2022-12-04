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Жулин — о победе Валиевой: «На чемпионате России она будет блистать»

Жулин прокомментировал победу Валиевой на чемпионате России по прыжкам
Константин Белов
Корреспондент
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Александр Жулин.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ» прокомментировал победу Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам.

«Очень рад, что Камила победила, это важная победа. Она возвращается на свой прежний уровень. Думаю, что на чемпионате России она будет блистать», — сказал Жулин «СЭ».

Камила Валиева стала победительницей личный турнир чемпионата России по прыжкам. В финале она победила ученицу Плющенко Софью Муравьеву.

Александр Жулин
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