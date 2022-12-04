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Сегодня, 20:53

Жулин считает, что у Плющенко будет успешная тренерская карьера

Константин Белов
Корреспондент
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Евгений Плющенко.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ» оценил выступление команды Евгения Плющенко на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге.

«Мне очень понравился чемпионат России по прыжкам. Очень хороший и интересный турнир. Уровень очень высокий. Команда Плющенко победила команду Тутберидзе, но это все условно. Были люди из Санкт-Петербурга и у Тутбезидзе были другие люди. Поэтому к этому относился спокойно. Но считаю, что Плющенко все получится в тренерской карьере. Он амбициозный человек и очень хороший специалист», — сказал Жулин «СЭ».

Евгений Плющенко и&nbsp;Этери Тутберидзе. «Все оценки на табло». Плющенко победил Тутберидзе на чемпионате России по прыжкам: как это было
Александр Жулин
Евгений Плющенко
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