Жулин считает, что у Плющенко будет успешная тренерская карьера

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ» оценил выступление команды Евгения Плющенко на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге.

«Мне очень понравился чемпионат России по прыжкам. Очень хороший и интересный турнир. Уровень очень высокий. Команда Плющенко победила команду Тутберидзе, но это все условно. Были люди из Санкт-Петербурга и у Тутбезидзе были другие люди. Поэтому к этому относился спокойно. Но считаю, что Плющенко все получится в тренерской карьере. Он амбициозный человек и очень хороший специалист», — сказал Жулин «СЭ».