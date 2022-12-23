Тарасова призвала Трусову внимательнее подходить к соревнованиям

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» решение Александры Трусовой сняться с чемпионата России в Красноярске из-за болезни.

«Жалко, что она снялась. Но, видимо, она заболела. Сама болею. Думаю, что она по медицинским показателям снялась. Надо внимательнее подходить к соревнованиям Саше Трусовой, чтобы не болеть. Одни снимаются, другие начинают», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Одиночницы выступят на чемпионате России с короткой программой сегодня, 23 декабря. Начало — в 15.25 по московскому времени.

(Автор — Дарья Алексеева)