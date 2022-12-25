Появилось видео показательного выступления Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Спортсменка представила постановку под песню Бейонсе и Кендрика Ламара «Freedom».

На чемпионате России в Красноярске Туктамышева заняла третье место, она набрала 241,72 балла по сумме двух программ. Чемпионкой стала Софья Акатьева (249,74 балла), на второй строчке — Камила Валиева (247,32).