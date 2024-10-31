«Тампа» переиграла «Колорадо», Кучеров набрал 3 очка

«Тампа» на выезде переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне у него 17 (9+8) очков.

Голкипер Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 14 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 10 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Голы: Кучеров — 9 (Пойнт, Хедман), 1:01 — 0:1. Гюнцель — 3 (Кучеров, Макдона), 3:36 — 0:2. Джики — 2 (Чирелли, Хагель), 5:32 — 0:3. Иван — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 14:56 — 1:3. Гюнцель — 4 (Пойнт, Кучеров), 26:28 — 1:4. Макар — 4 (Рантанен, Маккиннон), 50:57 — 2:4. Чирелли — 2 (п.в., Хагель), 58:40 — 2:5.

Вратари: Кяхкенен (57:09 — 58:40) — Василевский.

Штраф: 26 — 17.

Броски: 35 (8+14+13) — 21 (10+9+2).

Наши: Коваленко (12.06/0/-2) — Кучеров (16.36/2/+2).

31 октября. Денвер. Ball Arena.