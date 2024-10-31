«Тампа» переиграла «Колорадо», Кучеров набрал 3 очка
«Тампа» на выезде переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне у него 17 (9+8) очков.
Голкипер Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.
«Тампа» набрала 14 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 10 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Голы: Кучеров — 9 (Пойнт, Хедман), 1:01 — 0:1. Гюнцель — 3 (Кучеров, Макдона), 3:36 — 0:2. Джики — 2 (Чирелли, Хагель), 5:32 — 0:3. Иван — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 14:56 — 1:3. Гюнцель — 4 (Пойнт, Кучеров), 26:28 — 1:4. Макар — 4 (Рантанен, Маккиннон), 50:57 — 2:4. Чирелли — 2 (п.в., Хагель), 58:40 — 2:5.
Вратари: Кяхкенен (57:09 — 58:40) — Василевский.
Штраф: 26 — 17.
Броски: 35 (8+14+13) — 21 (10+9+2).
Наши: Коваленко (12.06/0/-2) — Кучеров (16.36/2/+2).
31 октября. Денвер. Ball Arena.
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|Айлендерс
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|9
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|18
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|9
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|2
|14
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|9
|6
|3
|14
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|10
|5
|5
|10
|5
|Юта
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|4
|6
|10
|6
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|11
|5
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|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
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|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|11
|2
|9
|6
|31.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 0
|31.10
|02:30
|
Детройт – Виннипег
|2 : 6
|31.10
|04:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|2 : 5
|31.10
|04:30
|
Юта – Калгари
|- : -
|31.10
|05:30
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|31.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -