Бутырская — о Валиевой: «Камила чуть подросла. Она приведет себя в форму и будет прекрасно кататься»

Чемпионка мира Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию.

17-летняя спортсменка стала бронзовым призером соревнований, которые проходили в Челябинске.

«Мы еще увидим Валиеву на соревнованиях. Сезон все равно проходит внутри страны. У многих спортсменов бывают такие провальные годы. Камила немножко поправилась, была худенькая, чуть-чуть подросла. Сейчас у нее этот период пройдет, она опять приведет себя в форму и будет прекрасно кататься. У других все это впереди, а она как раз уже будет чувствовать себя совершенно по-другому», — приводит слова бывшей фигуристки Metaratings.ru.

Также Бутырская считает, что Валиевой не хватает мотивации.

«В фигурном катании у женщин это нормально. Тем более, если бы это был олимпийский сезон, наверное, все-таки была бы мотивация. Может быть, другое отношение к себе и, наверное, все было бы по-другому. Тут чуть-чуть не так, как нам бы хотелось. Потому что мы видели прокаты на Олимпийских играх, это было одно, и сейчас, когда сравниваешь, то понимаешь, что хочется видеть Камилу в том состоянии, в котором она умеет быть», — добавила Мария.

Чемпионкой России в женском одиночном катании стала Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева.