Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 11:30

Коган ответил на вопрос, когда российских фигуристов вернут на международные соревнования

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о контактах с международным союзом конькобежцев и о том, вернут ли россиян в ближайшее время на международные соревнования.

— Не люблю гадание на кофейной гуще. Вряд ли можно сейчас говорить, когда россияне вернутся на международную арену. Все рабочие контакты поддерживаем с ISU. Совместная работа продолжается. Вы знаете, что Федерация фигурного катания России не была исключена из международной федерации. Мы участвуем в тех мероприятиях, которые запланированы, поддерживаем контакты со многими национальными федерациями. Нет противоречий с большинством из них. Международная федерация тоже смотрит, какое количество зрителей находится у нас на трибунах. На многих этапах международной серии «Гран-при» не было полных трибун. Это обычная история. Для нас главное показать, что наши спортсмены в любой момент готовы участвовать в соревнованиях.

1 мая международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Фигурное катание
1
0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чайковская — о денежной мотивации для российских спортсменов: «В Красноярск фигуристы приехали не за деньгами»

Коган заявил, что за рубежом положительно оценили чемпионат России по прыжкам
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости