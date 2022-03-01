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Сегодня, 10:37

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований

Екатерина Савостина
Корреспондент
ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

«Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований совет ISU принял решение, что никакие спортсмены, принадлежащие к членам ISU в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Белоруссии (Союз конькобежцев Белоруссии), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU. То же самое относится к официальным лицам», — говорится в заявлении.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.

Источник: https://tass.ru/sport/13910073
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