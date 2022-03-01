ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

«Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований совет ISU принял решение, что никакие спортсмены, принадлежащие к членам ISU в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Белоруссии (Союз конькобежцев Белоруссии), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU. То же самое относится к официальным лицам», — говорится в заявлении.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.