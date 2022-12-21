Чайковская — о денежной мотивации для российских спортсменов: «В Красноярск фигуристы приехали не за деньгами»

Главный тренер сборной России Елена Анатольевна Чайковская на пресс-конференции перед стартом чемпионата России рассказала о мотивации спортсменов и о том, как они чувствуют себя в этом сезоне.

— Мы привезли к вам очень сильную сборную. Перед федерацией стояла задача сохранить сборную — мы ее сохранили и приумножили. Да, два-три человека из-за травм не принимают участие, но они все равно в обойме. Будет сильная конкуренция везде, серьезная борьба — никто не снялся. Я говорила со спортсменами и тренерами — они сами говорят, что не было никакой дискриминации, что нас не пустили на международные старты. Они все время в обойме, готовятся к стартам. Здорово, что федерация нашла деньги в такое время, когда спортсмены такого уровня соревнуются. Хотя деньги для них — это не самое главное. Сюда тоже приехали не за деньгами, а показать свои умения, борьбу. Если спросите, кто выиграет, я вам не отвечу, тут может быть все. Все готовы. Это главный старт по сезону. Надеемся на серьезный и красивый результат. Хочу увидеть прекрасное фигурное катание.

Чемпионат России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.