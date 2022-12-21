Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 11:25

Чайковская — о денежной мотивации для российских спортсменов: «В Красноярск фигуристы приехали не за деньгами»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Елена Анатольевна Чайковская на пресс-конференции перед стартом чемпионата России рассказала о мотивации спортсменов и о том, как они чувствуют себя в этом сезоне.

— Мы привезли к вам очень сильную сборную. Перед федерацией стояла задача сохранить сборную — мы ее сохранили и приумножили. Да, два-три человека из-за травм не принимают участие, но они все равно в обойме. Будет сильная конкуренция везде, серьезная борьба — никто не снялся. Я говорила со спортсменами и тренерами — они сами говорят, что не было никакой дискриминации, что нас не пустили на международные старты. Они все время в обойме, готовятся к стартам. Здорово, что федерация нашла деньги в такое время, когда спортсмены такого уровня соревнуются. Хотя деньги для них — это не самое главное. Сюда тоже приехали не за деньгами, а показать свои умения, борьбу. Если спросите, кто выиграет, я вам не отвечу, тут может быть все. Все готовы. Это главный старт по сезону. Надеемся на серьезный и красивый результат. Хочу увидеть прекрасное фигурное катание.

Чемпионат России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Камила Валиева и&nbsp;Марк Кондратюк. Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны

Фигурное катание
0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат России по фигурному катанию: кто участвует в танцах на льду

Коган ответил на вопрос, когда российских фигуристов вернут на международные соревнования
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости