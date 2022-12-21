Худайбердиева и Базин закроют первую разминку в ритм-танце на чемпионате России
Лидеры сборной России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин вытянули пятый стартовый номер в ритм-танце на чемпионате России-2023.
Первая разминка
1 — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
2 — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3 — Влада Павленина/Александр Алексанян
4 — Александра Кравченко/Александр Шустицкий
5 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Вторая разминка
6 — Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
7 — Екатерина Миронова/Евгений Устенко
8 — Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9 — Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
10 — Полина Усова/Михаил Антонов
Третья разминка
11 — Елизавета Шанава/Павел Дрозд
12 — Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13 — Софья Тютюнина/Андрей Багин
14 — Александра Прокопец/Александр Васькович
15 — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
В турнире в Красноярске пары представят ритм-танец в четверг, 22 декабря, а произвольный — в пятницу, 23-го.