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Сегодня, 16:00

Худайбердиева и Базин закроют первую разминку в ритм-танце на чемпионате России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Лидеры сборной России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин вытянули пятый стартовый номер в ритм-танце на чемпионате России-2023.

Первая разминка
1 — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
2 — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3 — Влада Павленина/Александр Алексанян
4 — Александра Кравченко/Александр Шустицкий
5 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Вторая разминка
6 — Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
7 — Екатерина Миронова/Евгений Устенко
8 — Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9 — Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
10 — Полина Усова/Михаил Антонов

Третья разминка
11 — Елизавета Шанава/Павел Дрозд
12 — Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13 — Софья Тютюнина/Андрей Багин
14 — Александра Прокопец/Александр Васькович
15 — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

В турнире в Красноярске пары представят ритм-танец в четверг, 22 декабря, а произвольный — в пятницу, 23-го.

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