Худайбердиева и Базин закроют первую разминку в ритм-танце на чемпионате России

Лидеры сборной России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин вытянули пятый стартовый номер в ритм-танце на чемпионате России-2023.

Первая разминка

1 — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

2 — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано

3 — Влада Павленина/Александр Алексанян

4 — Александра Кравченко/Александр Шустицкий

5 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Вторая разминка

6 — Елизавета Пасечник/Максим Некрасов

7 — Екатерина Миронова/Евгений Устенко

8 — Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

9 — Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев

10 — Полина Усова/Михаил Антонов

Третья разминка

11 — Елизавета Шанава/Павел Дрозд

12 — Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев

13 — Софья Тютюнина/Андрей Багин

14 — Александра Прокопец/Александр Васькович

15 — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

В турнире в Красноярске пары представят ритм-танец в четверг, 22 декабря, а произвольный — в пятницу, 23-го.