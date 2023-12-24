Гуменник выступит на гала-шоу несмотря на проблемы со здоровьем

Бронзовый призер чемпионата России в Челябинске Петр Гуменник выступит в показательных выступлениях на турнире несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее фигурист пропустил церемонию награждения по медицинским показаниям.

«После тренировки Петр почувствовал себя плохо, ждали когда врач выдаст заключение. После этого было принято решение что он будет участвовать», — сказала пресс-атташе федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Показательные выступления чемпионата России в Челябинске стартовали в 11-30 по московскому времени.