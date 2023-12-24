Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 11:42

Гуменник выступит на гала-шоу несмотря на проблемы со здоровьем

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер чемпионата России в Челябинске Петр Гуменник выступит в показательных выступлениях на турнире несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее фигурист пропустил церемонию награждения по медицинским показаниям.

«После тренировки Петр почувствовал себя плохо, ждали когда врач выдаст заключение. После этого было принято решение что он будет участвовать», — сказала пресс-атташе федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Показательные выступления чемпионата России в Челябинске стартовали в 11-30 по московскому времени.

Петр Гуменник
0
Читайте также
Как же без рук: дефицит работников в 2023 году составил 4,8 млн
Песков заявил NYT о готовности РФ к переговорам для достижения целей СВО
Шесть стран Евросоюза отказались предоставлять Украине гарантии безопасности
Появились фото разыскиваемых после перестрелки в Подмосковье
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Почти 32 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию
Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Президент ФФККР Сихарулидзе — о чемпионате России: «Спасибо судьям за объективное судейство»
Призер чемпионата России Петр Гуменник не смог выйти на награждение из-за травмы
Чемпионат России по фигурному катанию: время начала и где смотреть трансляцию показательных выступлений
Год имени Петросян. Аделия стала новым флагманом фигурного катания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат России по фигурному катанию: началась прямая трансляция показательных выступлений

Почти 32 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости