Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 13:59

Грицаенко — о развязанном шнурке: «Дальше ехать было бы слишком опасно. Я не стал рисковать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

Во время проката у Грицаенко лопнул шнурок. Дуэту пришлось остановить прокат и вместе с партнершей он сразу выскочил за борт. Судьи дали паре 3 минуты на решение проблемы.

«Развязался шнурок, вы же сами все видели, на элементе. Сразу это почувствовал. Я бы не прыгнул и не смог бы ехать дальше, было бы слишком опасно... Ладно даже поддержки, но вот подркут было бы очень опасно делать, я не стал рисковать.

Мы не мотали никогда коньки, но раньше и таких случаев не возникало, это в первый раз. Благо я знаю что делать и вовремя подъехал к судьям. Времени было мало, руки дрожали пытался что-то сделать, но шнурок не развязывался. Тренеры помогли. Потом мы ехали и хотели дальше чисто откатать. Что же, проволокой значит мотать буду в следующий раз.

«Смешанные эмоции от проката. Обидно что не откатали так, как хотели. Случилось то, что случилось. Спасибо за поддержку публики, она помогла нам», — добавила Осокина.

Из-за вынужденой паузы в выступлении пара получила 5 баллов штраф — что является стандартным в данной ситуации. Всего Осокина и Грицаенко заработали 6 баллов штрафа — еще один за падение с выброса. В итоге дуэт набрал 127,23 балла за свое выступление и с суммой 202,91 идут на промежуточном четвертом месте.

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина. Чемпионат России: смогут ли Мишина и Галлямов выиграть соревнования пар? Онлайн-трансляция

Фигурное катание
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
0
Читайте также
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куница — о Косторной: «Где сейчас все прежние девочки, с которыми когда-то выступала в одиночном Алена?»

Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание произвольной программы женщин

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости