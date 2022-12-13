Ходыкин — о пропуске чемпионата России: «Надеемся, что еще удастся выступить на соревнованиях»

Фигурист Денис Ходыкин прокомментировал пропуск чемпионата России.

Бронзовые призеры чемпионата Европы 2020 года Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не выступят на чемпионате России из-за травмы партнерши.

«Сейчас мы восстанавливаемся. Посмотрим, как будет проходить это процесс. Конечно, мы надеемся, что нам удастся еще выступить на соревнованиях», — сказал Ходыкин Sport24.

Соревновательная программа чемпионата России по фигурному катанию пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.