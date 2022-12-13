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13 декабря, 18:28

Ходыкин — о пропуске чемпионата России: «Надеемся, что еще удастся выступить на соревнованиях»

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигурист Денис Ходыкин прокомментировал пропуск чемпионата России.

Бронзовые призеры чемпионата Европы 2020 года Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не выступят на чемпионате России из-за травмы партнерши.

«Сейчас мы восстанавливаемся. Посмотрим, как будет проходить это процесс. Конечно, мы надеемся, что нам удастся еще выступить на соревнованиях», — сказал Ходыкин Sport24.

Соревновательная программа чемпионата России по фигурному катанию пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-13-khodykin-o-propuske-chempionata-rossii-nadeyemsya-chto-yeshche-udastsya-vystupit-na-sorevnovaniyakh
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
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