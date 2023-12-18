Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 13:00

Чемпионат России по фигурному катанию: место проведения

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С 21 по 24 декабря в Челябинске на ледовой арене имени В.К. Белоусова «Трактор» пройдет чемпионат России по фигурному.

Именно здесь состоялся первый чемпионат России после распада СССР. За всю историю соревнований Челябинск принимал турнир три раза: 1992/93, 2016/17 и 2020/21. В этом сезона будет четвертый раз, когда чемпионат пройдет в административном центре Челябинской области.

Также осенью 2021-го года на льду арены «Трактор» прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России.

Арена в Центральном районе на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска вмещает 7,5 тысячи зрителей.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию доступно в материале «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь, новости, статьи и спортсмены

Фигурное катание
0
Читайте также
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание турнира

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости