Чемпионат России по фигурному катанию: участники турнира среди мужчин

С 20 по 25 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию-2023. Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, а также парном катании и танцах на льду. Среди мужчин к участию допущено не более 18 одиночников.

Действующим чемпионом России является Марк Кондратюк. Трехкратный победитель первенства страны Михаил Коляда снялся с соревнований по состоянию здоровья.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда *, Владимир Ощепков, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

* Снялся по медицинским показаниям.

К выступлениям в чемпионате России могут быть допущены спортсмены, которые соревновались в турнирах по программе мастеров спорта (МС), на основании суммы очков, набранных на этих турнирах.